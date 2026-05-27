Shaira reaparece en redes con impactante cambio de look: así luce ahora

La cantante de música popular, Shaira, reconocida por ganar el Factor XS en 2011, es uno de los jóvenes talentos que creció ante la exposición pública, pues desde que se hizo famosa en el reality, los colombianos la han visto crecer y junto a ella, su talento.

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En los últimos días, la artista fue tendencia en redes sociales debido a que estuvo como artista invitada en el último sábado de fiesta en La casa de los famosos Colombia y allí, lanzó pullitas y comentarios que incluso, los mismos participantes reaccionaron.

Además, la cantante bailó muy feliz con Alejandro Estrada y los televidentes no dudaron en reaccionar diciendo que ella fue la invitada que causó revuelo, tras decir, además de todo, que le gustan mayores.

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Por otro lado, la joven de 23 años generó comentarios en redes tras un sorprendente cambio de look, pues se quitó el rubio que tanto la caracterizó durante muchos años.

¿Cuál fue el cambio de look de Shaira?

A través de sus historias en Instagram, el pasado martes 26 de mayo, Shaira apareció con un inesperado cambio de look, pues ya no es la misma joven con el cabello rubio, color que mantuvo por años y que, de hecho, la caracterizaba.

Shaira estrenó look y causó furor entre seguidores. (Foto/ Canal RCN)

De hecho, se lo oscureció por completo y escribió en sus redes que, ahora se deja su color natural, porque el rubio ya no va más.

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El anuncio lo hizo con una foto de ella dejando ver cómo le quedó el pelo, mientras está en el carro, al parecer, tras salir del salón de belleza.

¿Qué dijo Shaira sobre su cambio de look?

Así luce ahora Shaira tras impactante transformación. (Foto/ Buen día, Colombia)

Shaira solo compartió la foto en su historia de Instagram y escribió lo anteriormente mencionado, pero no dijo nada más hasta el momento, pues no explicó la razón de radical decisión, lo que sí, es que las redes reaccionaron bien.

Precisamente, porque la joven se ve muy bien con su tono natural y el cambio no es tan impactante. Por ahora, conserva el cabello largo, pero con un color un poco más oscuro, entre chocolate o avellana.