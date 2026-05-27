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Alejandro Estrada reveló en qué gastaría el premio de La casa de los famosos Colombia

Alejandro Estrada llamó la atención al revelar cómo invertiría el premio de La casa de los famosos Colombia si gana el reality.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Alejandro Estrada reveló cómo invertiría el premio de La casa de los famosos Colombia
Alejandro Estrada habló del premio de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Alejandro Estrada volvió a generar conversación en La casa de los famosos Colombia luego de revelar qué haría con el dinero del premio si logra convertirse en el ganador de la temporada.

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¿Qué dijo Alejandro Estrada sobre el premio de La casa de los famosos Colombia?

En La casa de los famosos Colombia, Estrada reveló los planes que tendría para el premio económico del programa. El actor explicó que una de sus prioridades sería garantizar el futuro académico de su hijo Tomás, especialmente pensando en los años universitarios que aún faltan.

¿Qué dijo Alejandro Estrada sobre el premio de La casa de los famosos Colombia?
Alejandro Estrada habloa de ganar el premio de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Además, comentó que también le gustaría invertir en su empresa y fortalecer proyectos personales. En medio de la conversación, el actor también mencionó que quisiera ayudar a un familiar cercano, específicamente a uno de sus tíos.

Estrada también dejó ver otro deseo personal relacionado con su familia. Según contó, si llega a tener la oportunidad, le gustaría volver a ser padre y expresó que quisiera tener una niña.

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¿Qué harían otros finalistas con el dinero de La casa de los famosos Colombia?

La conversación sobre el premio no solo involucró a Alejandro Estrada. Otros participantes de La casa de los famosos Colombia también revelaron qué destino le darían al dinero en caso de ganar la competencia.

Por ejemplo, Juanda Caribe afirmó que usaría el dinero para asegurar el futuro universitario de su hija.

¿Qué harían otros finalistas con el dinero de La casa de los famosos Colombia?
Juanda Caribe revela qué haría si ganara el premio de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Otro de los comentarios que generó reacciones fue el de Valentino Lázaro, quien señaló que prefería ser sincero con respecto al uso que le daría al dinero. Según explicó, una parte estaría destinada a celebrar y disfrutar con sus amigos.

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¿Qué ha dicho Alejandro Estrada sobre la final de La casa de los famosos Colombia?

Alejandro Estrada se ha mostrado agradecido por el apoyo que ha recibido durante su paso por La casa de los famosos Colombia, especialmente ahora que el reality entra en su etapa definitiva.

El actor ha aprovechado distintos espacios para motivar a sus seguidores a continuar votando y acompañándolo en la competencia. Además, resalta el respaldo de sus fans, asegurando que ese apoyo ha sido clave para llegar a la final.

Otro aspecto que mencionó recientemente tiene que ver con el acompañamiento de Alexa Torrex como jefa de campaña. Según explicó, contar con su apoyo le ha permitido fortalecer su estrategia y mantenerse enfocado en el objetivo de llegar al primer lugar del reality.

¿Qué ha dicho Alejandro Estrada sobre la final de La casa de los famosos Colombia?
Alexa Torrex es la jefe de campaña de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Col / (Fotos del Canal RCN)

Mientras tanto, las votaciones continúan abiertas y los seguidores de La casa de los famosos Colombia siguen atentos a cada movimiento de los finalistas antes de conocerse el nombre del ganador.

La final del reality se llevará a cabo el 29 de mayo a las 8:00 p.m. por Canal RCN. No te la pierdas.

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