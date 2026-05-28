Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Mariana hizo fuerte confesión pese a críticas que recibe por Juanda Caribe: “No voy a abandonarlo”

Mariana Zapata habló sobre Juanda Caribe con los exparticipantes tras críticas de volver como jefe de campaña.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Mariana Zapata habló de Juanda Caribe tras críticas como jefe de campaña.
La confesión de Mariana Zapata sobre Juanda Caribe que desató polémica. (Foto: Canal RCN)

La recta final de La casa de los famosos Colombia sigue dejando conversaciones que no han pasado desapercibidas entre los exparticipantes que regresaron a la casa durante los últimos días.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Mariana Zapata sobre las críticas por su cercanía con Juanda Caribe?

En esta ocasión, Mariana Zapata protagonizó una conversación junto a Juanse Laverde, Lady Noriega y Lorena Altamirano, en medio de su regreso como jefe de campaña de Juanda Caribe.

Durante la conversación, Lady Noriega aseguró que había una injusticia haciendo referencia a lo que estaba pasando con Juanda Caribe y Mariana Zapata.

Artículos relacionados

“Yo ya salí, yo ya vi y no me importa”, expresó Mariana Zapata.

Los exparticipantes comentaban que Mariana Zapata se veía tranquila y relajada pese a todas las críticas que ha recibido por la cercanía que tuvo con Juanda Caribe.

Mariana Zapata habló de Juanda Caribe tras críticas como jefe de campaña.
La confesión de Mariana Zapata sobre Juanda Caribe que desató polémica. (Foto: Canal RCN)

Frente a esto, Mariana aseguró que realmente los comentarios no le estaban afectando y que tenía claro por qué decidió volver.

Además, contó que antes de salir eliminada le prometió a Juanda Caribe que estaría acompañándolo como jefe de campaña hasta el final de La casa de los famosos Colombia.

“Yo no voy a abandonarlo”, expresó Mariana Zapata durante la conversación.

Posteriormente, también dejó claro que afuera será el momento de mirar qué pasará realmente entre ellos, pero que por ahora quería cumplir la promesa que le hizo a Juanda Caribe.

“Afuera vamos a mirar si continúa o si no, pero yo cumplí mi promesa”, comentó Mariana frente a los demás exparticipantes.

¿Qué respondió Mariana Zapata sobre su cercanía con Juanda Caribe?

Juanse Laverde, por su parte le confesó a Mariana Zapata que nunca entendió completamente la cercanía que comenzó a tener con Juanda Caribe dentro de la casa.

Artículos relacionados

Ante esto, Mariana explicó que todo empezó cuando “La Trinidad” se acabó y comenzó a compartir más tiempo con Juanda Caribe y Campanita.

Mariana Zapata habló de Juanda Caribe tras críticas como jefe de campaña.
La confesión de Mariana Zapata sobre Juanda Caribe que desató polémica. (Foto: Canal RCN)

Además, Mariana Zapata también le aclaró a Juanse que ella no fue “la moza”, asegurando que nunca se involucró físicamente con Juanda Caribe dentro de La casa de los famosos.

Sin embargo, Juanse le respondió diciéndole: “Yo sé, pero tú eres hermosa”.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Hermano de Alejandro Estrada se pronunció Alejandro Estrada

Hermano de Alejandro Estrada se pronunció y arremetió contra Alexa Torrex y Tebi Bernal

Felipe Estrada rompió el silencio ante situación de Tebi Bernal con su hermano antes de la final de La casa de los famosos.

Alejandro Estrada se sinceró con Yuli Ruiz durante el congelado La casa de los famosos

Alejandro Estrada confrontó a Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia

Alejandro Estarda aprovechó el congelado fingido en la casa de los famosos Colombia para decir lo que siente por Yuli Ruiz.

Mariana Zapata y Sofía Jaramillo tuvieron discusión La casa de los famosos

Mariana Zapata y Sofía Jaramillo tuvieron tensa discusión en La casa de los famosos

Sofía Jaramillo y Mariana Zapata se sacaron sus trapitos al sol en La casa de los famosos Colombia: "Vaya báñese".

Lo más superlike

El video de Naim Darrechi siendo detenido y la reacción de Katy Cardona. Influencers

Naim Darrechi, novio de Katy Cardona, fue detenido por la policía en México: todo quedó en video

Naim Darrechi fue detenido en México y el video junto a Katy Cardona ‘La blanquita’ se volvió viral.

Llega a Bogotá el IAB Day 2026: un espacio digital que redefine la publicidad y marketing, ¿cuándo será? Viral

Llega a Bogotá el IAB Day 2026: un espacio digital que redefine la publicidad y marketing, ¿cuándo será?

Yeison Majé anunció que espera bebé Talento nacional

Famoso cantante de música popular y su esposa anunciaron que esperan bebé

Los riesgos del procedimiento que se realiza Luisa Fernanda W para borrar sus tatuajes Salud y Belleza

Luisa Fernanda W mostró cómo borra sus tatuajes y desató dudas sobre los riesgos del proceso, ¿cuáles son?

Angustia vivió Wendy Guevara cuando el avión donde viajaba aterrizó de emergencia Influencers

Wendy Guevara vivió momento de terror cuando el avión donde viajaba aterrizó de emergencia. ¿Qué pasó?