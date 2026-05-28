Mariana hizo fuerte confesión pese a críticas que recibe por Juanda Caribe: “No voy a abandonarlo”

La recta final de La casa de los famosos Colombia sigue dejando conversaciones que no han pasado desapercibidas entre los exparticipantes que regresaron a la casa durante los últimos días.

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¿Qué dijo Mariana Zapata sobre las críticas por su cercanía con Juanda Caribe?

En esta ocasión, Mariana Zapata protagonizó una conversación junto a Juanse Laverde, Lady Noriega y Lorena Altamirano, en medio de su regreso como jefe de campaña de Juanda Caribe.

Durante la conversación, Lady Noriega aseguró que había una injusticia haciendo referencia a lo que estaba pasando con Juanda Caribe y Mariana Zapata.

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“Yo ya salí, yo ya vi y no me importa”, expresó Mariana Zapata.

Los exparticipantes comentaban que Mariana Zapata se veía tranquila y relajada pese a todas las críticas que ha recibido por la cercanía que tuvo con Juanda Caribe.

La confesión de Mariana Zapata sobre Juanda Caribe que desató polémica. (Foto: Canal RCN)

Frente a esto, Mariana aseguró que realmente los comentarios no le estaban afectando y que tenía claro por qué decidió volver.

Además, contó que antes de salir eliminada le prometió a Juanda Caribe que estaría acompañándolo como jefe de campaña hasta el final de La casa de los famosos Colombia.

“Yo no voy a abandonarlo”, expresó Mariana Zapata durante la conversación.

Posteriormente, también dejó claro que afuera será el momento de mirar qué pasará realmente entre ellos, pero que por ahora quería cumplir la promesa que le hizo a Juanda Caribe.

“Afuera vamos a mirar si continúa o si no, pero yo cumplí mi promesa”, comentó Mariana frente a los demás exparticipantes.

¿Qué respondió Mariana Zapata sobre su cercanía con Juanda Caribe?

Juanse Laverde, por su parte le confesó a Mariana Zapata que nunca entendió completamente la cercanía que comenzó a tener con Juanda Caribe dentro de la casa.

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Ante esto, Mariana explicó que todo empezó cuando “La Trinidad” se acabó y comenzó a compartir más tiempo con Juanda Caribe y Campanita.

La confesión de Mariana Zapata sobre Juanda Caribe que desató polémica. (Foto: Canal RCN)

Además, Mariana Zapata también le aclaró a Juanse que ella no fue “la moza”, asegurando que nunca se involucró físicamente con Juanda Caribe dentro de La casa de los famosos.

Sin embargo, Juanse le respondió diciéndole: “Yo sé, pero tú eres hermosa”.