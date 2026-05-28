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Lady Noriega le habló sin filtro a Alexa Torrex por dejarse “usar” de Tebi Bernal

En La casa de los famosos Colombia fingieron un congelado, en donde Lady Noriega dio su opinión sobre Alexa Torrex y Tebi Bernal.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Lady Noriega dejó congelada a Alexa Torrex con fuerte comentario sobre Tebi Bernal
Lady Noriega hizo incómoda confesión a Alexa Torrex sobre Tebi Bernal. (Foto/ Canal RCN)

En la noche del miércoles 27 de mayo, algunos exparticipantes de La casa de los famosos Colombia 2026 llegaron nuevamente al reality para acompañar a los finalistas en su debate.

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Sin embargo, lo que no esperaban es que el jefe los iba a dejar estar durante 24 horas en la casa y esto, sin duda, los emocionó. Pero, no todo es color de rosa, ya que la convivencia se vio bastante movida porque hubo discusiones y hasta dinámicas con las que ellos se dijeron sus “verdades”.

Por un lado, los famosos hicieron la dinámica del congelado y cada uno actuó como si fuera uno, por lo que ahí, aprovecharon para sacar lo que tenían guardado sobre sus excompañeros, por un lado, Yuli y Mariana discutieron, al igual que Sofia Jaramillo con Mariana.

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De hecho, en la cocina hubo un cruce de palabras entre Manuela Gómez y Beba, ya que la paisa le dijo grosera a la deportista porque fue la única que no la saludó, generando incomodidad en el ambiente.

¿Qué le dijo Lady Noriega a Alexa Torrex sobre su relación con Tebi Bernal?

En el congelado de Lady Noriega en la dinámica de La casa de los famosos Colombia, la actriz le cantó su opinión a Alexa Torrex sobre su participación en el programa, pues le dijo todo lo que sentía con respecto a su relación con Tebi Bernal.

Lady Noriega sorprendió al decirle a Alexa Torrex que Tebi Bernal la “usó”
Lady Noriega dejó congelada a Alexa Torrex con fuerte comentario sobre Tebi Bernal. (Foto/ Canal RCN)

La actriz le expresó a su compañera que, ella la veía en la final, pero por enamorarse perdió su juego y que, además, el deportista hizo todo lo posible para llegar a la final y para eso, la usó.

Lady mencionó que para ella era imposible creer que Alexa no se quisiera dar cuenta de eso y que, además, llegó a “rogarle” a Tebi.

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¿Cuál fue la reacción de Alexa Torrex a los comentarios de Lady Noriega?

Lady Noriega hizo incómoda confesión a Alexa Torrex sobre Tebi Bernal
Lady Noriega sorprendió al decirle a Alexa Torrex que Tebi Bernal la “usó”. (Foto/ Canal RCN)

Alexa Torrex en serio quedó congelada al escuchar todo lo que el dijo Lady Noriega, pues ella solo escuchaba con atención y tenía una leve sonrisa, pero no de gusto, sino que se sentí a incómoda por como la actriz se dirigió a ella.

Por otro lado, los internautas sí que han comentado sobre las palabras de Noriega, diciendo que ella le dijo lo que todo el país le ha querido decir a la cantante.

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