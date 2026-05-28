Lady Noriega le habló sin filtro a Alexa Torrex por dejarse “usar” de Tebi Bernal

En la noche del miércoles 27 de mayo, algunos exparticipantes de La casa de los famosos Colombia 2026 llegaron nuevamente al reality para acompañar a los finalistas en su debate.

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Sin embargo, lo que no esperaban es que el jefe los iba a dejar estar durante 24 horas en la casa y esto, sin duda, los emocionó. Pero, no todo es color de rosa, ya que la convivencia se vio bastante movida porque hubo discusiones y hasta dinámicas con las que ellos se dijeron sus “verdades”.

Por un lado, los famosos hicieron la dinámica del congelado y cada uno actuó como si fuera uno, por lo que ahí, aprovecharon para sacar lo que tenían guardado sobre sus excompañeros, por un lado, Yuli y Mariana discutieron, al igual que Sofia Jaramillo con Mariana.

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De hecho, en la cocina hubo un cruce de palabras entre Manuela Gómez y Beba, ya que la paisa le dijo grosera a la deportista porque fue la única que no la saludó, generando incomodidad en el ambiente.

¿Qué le dijo Lady Noriega a Alexa Torrex sobre su relación con Tebi Bernal?

En el congelado de Lady Noriega en la dinámica de La casa de los famosos Colombia, la actriz le cantó su opinión a Alexa Torrex sobre su participación en el programa, pues le dijo todo lo que sentía con respecto a su relación con Tebi Bernal.

Lady Noriega dejó congelada a Alexa Torrex con fuerte comentario sobre Tebi Bernal. (Foto/ Canal RCN)

La actriz le expresó a su compañera que, ella la veía en la final, pero por enamorarse perdió su juego y que, además, el deportista hizo todo lo posible para llegar a la final y para eso, la usó.

Lady mencionó que para ella era imposible creer que Alexa no se quisiera dar cuenta de eso y que, además, llegó a “rogarle” a Tebi.

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¿Cuál fue la reacción de Alexa Torrex a los comentarios de Lady Noriega?

Lady Noriega sorprendió al decirle a Alexa Torrex que Tebi Bernal la “usó”. (Foto/ Canal RCN)

Alexa Torrex en serio quedó congelada al escuchar todo lo que el dijo Lady Noriega, pues ella solo escuchaba con atención y tenía una leve sonrisa, pero no de gusto, sino que se sentí a incómoda por como la actriz se dirigió a ella.

Por otro lado, los internautas sí que han comentado sobre las palabras de Noriega, diciendo que ella le dijo lo que todo el país le ha querido decir a la cantante.