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Sheila Gándara desata opiniones tras video que subió previo a la final: ¿qué se evidencia?

Tras la pronta llegada de la final de La casa de los famosos Col, Sheila sacó a la luz video suyo tras cercanía de Juanda y Mariana.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Sheila Gándara desata opiniones tras video que subió previo a la final: ¿qué se evidencia?
¿Cuál video sacó a la luz Sheila Gándara recientemente en sus redes? | Foto: Canal RCN

Desde hace varias semanas, una gran variedad de internautas ha generado una ola de comentarios a través de las distintas plataformas digitales por todos los sucesos que se han presentado en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Por este motivo, uno de los finalistas que más ha acaparado la atención mediática es Juanda Caribe, quien, aunque se evidenció que era uno de los famosos más estables de la competencia tras su relación con Sheila Gándara, muchos internautas se preguntaron por su vínculo Mariana Zapata.

Con base en esto, muchos navegantes se han dado cuenta que Sheila tomó la decisión de alejarse de Juanda Caribe tras algunas polémicas presentadas en su pasado y, también, por el shippeo del finalista con Mariana Zapata, su jefa de campaña.

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¿Cuál fue el reciente video de Sheila Gándara que desata una ola de opiniones en redes?

Es clave mencionar que Sheila Gándara ha adquirido gran visibilidad en los últimos meses no solo por todos los acontecimientos que ha tenido a nivel personal, sino que también, por mantener informados a sus seguidores sobre todo lo que hace en su vida cotidiana.

Sheila Gándara desata opiniones tras video que subió previo a la final: ¿qué se evidencia?
Así luce en la actualidad Sheila Gándara tras alejarse de Juanda. | Foto: Canal RCN

Por este motivo, Sheila generó una gran variedad de interacciones a través de las distintas plataformas digitales al revelar hace unas semanas que está en un nuevo momento de su vida, no solo por todos los acontecimientos que ha tenido en su vida cotidiana, sino que también, por un reciente procedimiento médico que se realizó.

De este modo, Sheila reapareció en horas de la tarde de este 28 de mayo a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 500 mil seguidores, que está en un importante momento, pues, presumió que está en un nuevo momento de su vida a nivel personal al presumir cómo luce en la actualidad al hacerse una sección fotográfica como modelo.

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Tras el reciente video que Sheila compartió en sus redes se evidencia con detalle que aparentemente cerró su ciclo con Juanda Caribe, pues, está enfocada en todos sus proyectos a nivel personal y profesional.

¿Cómo surgió el shippeo entre Mariana Zapata y Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia?

Sheila Gándara desata opiniones tras video que subió previo a la final: ¿qué se evidencia?
Así inició el shippeo de Mariana Zaapta y Juanda Caribe. | Foto: Canal RCN

Recordemos que hace unas semanas, Juanda Caribe y Mariana Zapata generaron una gran variedad de comentarios por el shippeo que se presentó entre ambos.

Así también, Mariana regresó a La casa de los famosos Colombia para ser la jefa de campaña de Juanda Caribe y su cercanía ha sido tema de conversación por parte de los internautas.

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