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¿Dónde ver la final de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia?

Quedan pocas horas para que Colombia conozca al gran ganador de la tercera temporada La casa de los famosos Colombia.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La casa de los famosos Colombia llega a su final: hora y dónde verla en vivo
Hoy es la gran final de La casa de los famosos Colombia: así puede verla en vivo. (Foto: Canal RCN)

¡Llegó a su fin! La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia está lista para conocer quién de los cuatro finalistas se llevará el gran premio de los 400 millones de pesos.

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¿Cuándo es la final de La casa de los famosos Colombia 3?

Luego de cuatro meses de convivencia, estrategias, polémicas y momentos virales, el reality del Canal RCN llega a su última gala, en la que uno de los participantes apagará las luces de la casa más famosa del país.

Durante cuatro meses, los participantes protagonizaron diferentes situaciones que generaron reacciones dentro y fuera de la competencia.

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En esta recta final, además, varios exparticipantes regresaron nuevamente a la casa para compartir junto a los finalistas durante las últimas horas.

La casa de los famosos Colombia llega a su final: hora y dónde verla en vivo
Hoy es la gran final de La casa de los famosos Colombia: así puede verla en vivo. (Foto: Canal RCN)

En medio de este reingreso también se vivieron inesperadas confesiones, discusiones y diferentes momentos que volvieron a llamar la atención.

Por su parte, los finalistas aprovecharon los últimos días para prepararse junto a sus respectivos jefes de campaña antes de la esperada final.

En la gala del pasado 28 de mayo, los exparticipantes y jefes de campaña abandonaron nuevamente la casa luego de compartir la última fiesta junto a los finalistas.

La gran final de La casa de los famosos Colombia se llevará a cabo este 29 de mayo a partir de las 8:00 de la noche.

¿Quiénes son los finalistas de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia?

Los cuatro finalistas que llegaron a esta etapa definitiva de La casa de los famosos Colombia son Alejandro Estrada, Juanda Caribe, Valentino Lázaro y Esteban Bernal ‘Tebi’.

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Cada uno de ellos protagonizó momentos que marcaron: incluyendo amistades, diferencias, retos y situaciones que dieron de qué hablar.

La casa de los famosos Colombia llega a su final: hora y dónde verla en vivo
Hoy es la gran final de La casa de los famosos Colombia: así puede verla en vivo. (Foto: Canal RCN)

Además, durante la competencia también mostraron diferentes facetas de su personalidad, estrategias y sus expectativas habilidades dentro del programa.

¿Dónde puedo ver la gran final de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia?

La gran final de La casa de los famosos Colombia podrá verse a través de la App Canal RCN, la señal en vivo de televisión y también por medio de la cuenta oficial de YouTube de Canal RCN.

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