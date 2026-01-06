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Luisa Fernanda W enseñó cómo quedó su piel tras retirar sus tatuajes

Luisa Fernanda W mostró los resultados de su primera sesión para retirar sus tatuajes y reveló cómo quedó su piel.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Así luce la piel de Luisa Fernanda W luego de retirar varios de sus tatuajes
Así luce la piel de Luisa Fernanda W luego de retirar varios de sus tatuajes. (Foto Canal RCN | Freepik).

Luisa Fernanda W compartió los resultados de su primera sesión para retirar algunos de sus tatuajes y mostró cómo quedó su piel tras el procedimiento. La influenciadora publicó imágenes del proceso y explicó parte de los cambios que ha experimentado desde que comenzó el tratamiento.

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¿Cómo luce la piel de Luisa Fernanda W tras comenzar a retirar sus tatuajes?

Hace pocos días, Luisa Fernanda W sorprendió a sus cientos de seguidores al revelar públicamente que iniciaría el tratamiento para retirar gran parte de sus tatuajes, incluido el que se realizó en honor a su fallecida expareja, Fabio Legarda.

Lo que dijo Luisa Fernanda W tras borrarse el tatuaje de Legarda
Lo que dijo Luisa Fernanda W tras borrarse el tatuaje de Legarda. (Foto Canal RCN).

Tras documentar el procedimiento en varios videos publicados en sus redes sociales, la influenciadora compartió una nueva actualización en la que mostró el resultado de la primera sesión sobre uno de sus tatuajes más grandes.

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Según comentó, se encontraba satisfecha con los avances obtenidos hasta el momento. Incluso aseguró que algunas zonas parecían haberse borrado por completo, algo que la sorprendió debido a la efectividad que había percibido en esta etapa inicial del tratamiento.

Asimismo, explicó que el tatuaje lucía más oscuro y rojizo después de la sesión, una reacción que consideró normal. También señaló que el dolor disminuía con el paso de los días y afirmó que la evolución había sido positiva, por lo que prometió mostrar nuevos resultados en las próximas semanas.

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“Así se ve mi tatuaje más grande con la primera sesión. Es normal que se vea más negro y rojo. Lo que me sorprende es que hay partes de este tatuaje que se eliminaron por completo. Con los días deja de doler. En 3 semanas les muestro cómo avanza. La verdad, siento que me ha ido súper bien”, comentó junto a la imagen publicada a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores.

¿Por qué Luisa Fernanda W está borrando sus tatuajes?

Según explicó en su momento, Luisa Fernanda W aseguró que retirar sus tatuajes no obedecía únicamente a motivos estéticos, sino que también estaba relacionado con un proceso espiritual que atravesaba en ese momento.

“Borrarme los tatuajes va mucho más allá de la estética. No es solo por las decisiones que tomé en el pasado, también es un proceso espiritual para mí. La verdad le pedí a Dios mucha sabiduría y discernimiento para tomar esta decisión”, expresó Luisa Fernanda W.

Luisa Fernanda W se borra tatuaje de Legarda
Luisa Fernanda W se borra tatuaje de Legarda. (Foto Canal RCN).
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