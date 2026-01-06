Mariana Zapata preocupa a sus seguidores al revelar quebrantos de salud

Mariana Zapata es una de las participantes de La casa de los famosos Colombia 2026 que más dio de qué hablar, pues sus shippeos y amistades dentro de la competencia fueron bastante cuestionadas en las redes sociales.

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Sin embargo, tras salir de la convivencia, ha sido duramente criticada por cómo hizo su juego en el reality de la vida en vivo, pero ya dejó claro que lo que digan sobre ella no le importa, porque se ha acostumbrado a que hable tanto de ella y la señalen por todo.

Entre otros detalles, tras su reparación en redes sociales luego de la final de La casa de los famosos, la influenciadora paisa habló de todo el contenido que se viene y del trabajo que la espera, pues habló de un proyecto puntual.

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Por otro lado, también mencionó una inesperada afectación que está presentando en su salud, debido a los cambios que ha vivido tras la competencia en la que permaneció por cuatro meses.

¿Qué dijo Mariana Zapata al revelar afectaciones de salud tras La casa de los famosos Colombia?

A través de sus historias en Instagram, Mariana Zapata reapareció tras la final de La casa de los famosos Colombia y reveló que está presentando afectaciones de salud.

Mariana Zapata sorprendió al sincerarse sobre su estado de salud. (Foto/ Canal RCN)

Por un lado, la creadora de contenido confesó que tuvo resfriado y en su voz se le escucha todavía el malestar, pero dijo que ya estaba mucho mejor, pero, además, dejó ver cómo tiene la piel de su rostro.

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En el video acercó la cámara y mostró un leve brote, diciendo que, por el cambio de clima, de rutina, estrés y demás la tiene así, confesando que ni en La casa de los famosos con tanto maquillaje que usó.

¿Qué dijo Mariana Zapata sobre sus proyectos tras La casa de los famosos Colombia?

Mariana Zapata dijo que ahora más que nunca estaría más activa en sus redes sociales, debido a que sabe que sus seguidores no la podrán ver tan seguido como en La casa de los famosos Colombia 2026.

Mariana Zapata reveló quebrantos de salud. (Foto/ Canal RCN)

Por eso mismo dijo que tenía muchos proyectos y que se vendría bastante contenido, por lo que también les preguntó a sus seguidores qué querían ver.

Además, dijo que, se está preparando para una exposición de belleza con su marca y que, por supuesto, este año volverá a participar.