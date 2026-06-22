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¿Quién es Lucía, la hija mayor de Abelardo de la Espriella que llamó la atención tras su victoria?

La hija mayor del nuevo presidente de Colombia se convirtió en tema de conversación en redes sociales tras aparecer junto a su padre durante la celebración de su triunfo electoral.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Ella es Lucía, la hija mayor de Abelardo de la Espriella
Ella es Lucía, la hija mayor de Abelardo de la Espriella (Foto Juan BARRETO / AFP)

Tras la jornada electoral del pasado 21 de junio, Abelardo de la Espriella se convirtió en el nuevo presidente de Colombia luego de obtener la mayoría de los votos en las urnas.

Después de conocerse el resultado, miles de personas comenzaron a interesarse no solo por la trayectoria del mandatario, sino también por su entorno familiar.

Entre las personas que más llamaron la atención se encuentra Lucía, su hija mayor, quien estuvo presente en varios momentos de la campaña y se convirtió en una de las figuras más comentadas por los seguidores del nuevo presidente.

Así es Lucía, la hija mayor de Abelardo de la Espriella que acompañó su campaña presidencial
Así es Lucía, la hija mayor de Abelardo de la Espriella que acompañó su campaña presidencial (Foto Vanexa Romero / AFP)

¿Quién es Lucía, la hija mayor de Abelardo de la Espriella?

Lucía es la primera hija de Abelardo de la Espriella y de su esposa, Ana Lucía Pineda, quien se convertiría en la próxima primera dama del país.

La joven tiene actualmente 14 años y celebrará sus 15 años el próximo 20 de agosto. Aunque mantiene un perfil discreto en redes sociales, ha acompañado a su padre en distintos eventos públicos y actividades relacionadas con la campaña presidencial.

Tras conocerse la victoria de Abelardo de la Espriella, Lucía compartió una fotografía junto a él y le dedicó un emotivo mensaje, demostrando el apoyo que ha mantenido durante todo el proceso electoral.

¿Cómo es la relación de Abelardo de la Espriella con su hija Lucía?

La relación entre padre e hija ha quedado reflejada en varias publicaciones compartidas por el ahora presidente.

Durante el cumpleaños número 13 de Lucía, Abelardo de la Espriella publicó un video acompañado de unas palabras en las que expresó el profundo amor que siente por ella.

En el mensaje destacó que su hija representa uno de los mayores motivos de felicidad de su vida y aseguró que siempre buscará acompañarla en la construcción de sus propios sueños y proyectos.

Además, manifestó que su prioridad como padre ha sido brindarle amor, apoyo y libertad para que pueda desarrollarse de manera independiente y alcanzar sus metas personales.

¿Cuántos hijos tiene Abelardo de la Espriella?

Además de Lucía, Abelardo de la Espriella es padre de otros tres hijos.

Su familia está conformada por Salvador, de 13 años; Filipo, de 9 años; y la menor del hogar, Francesca, de 4 años.

A lo largo de los años, el abogado ha compartido en diferentes ocasiones momentos familiares junto a sus hijos, destacando la importancia que tiene la familia en su vida personal.

Ella es Lucía, la hija mayor de Abelardo de la Espriella que ha estado presente en cada paso de su campaña
Abelardo de la Espriella tiene cuatro hijos: Lucía, Salvador, Filipo y Francesca (Foto Vanexa Romero / AFP)
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