¿A qué hora juega Colombia contra RD del Congo? Así podrá ver el partido del Mundial 2026

La Selección Colombia continúa generando ilusión entre los aficionados tras su debut victorioso en el Mundial 2026.

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El equipo dirigido por Néstor Lorenzo comenzó su participación con una importante victoria 3-1 frente a Uzbekistán, resultado que lo dejó bien posicionado en la fase de grupos.

Ahora, la Tricolor se prepara para afrontar su segundo compromiso en el torneo, un partido clave que podría acercarla a la clasificación a la siguiente ronda de la Copa del Mundo.

¿A qué hora es el partido de Colombia vs. República Democrática del Congo?

El encuentro entre Colombia y República Democrática del Congo se disputará el próximo 23 de junio a las 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Los aficionados podrán seguir el partido a través de Canal RCN, así como por su aplicación oficial y sus plataformas digitales, donde también habrá cobertura especial del encuentro.

La expectativa es alta, ya que Colombia buscará sumar una nueva victoria que le permita mantenerse en los primeros lugares de su grupo y acercarse a la clasificación.

La Selección Colombia disputará su segundo partido del Mundial 2026 frente a República Democrática del Congo (Foto Alfredo ESTRELLA / AFP)

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¿Cómo va Colombia en el Mundial 2026?

Gracias a ese resultado, Colombia ocupa actualmente el primer lugar de su grupo con tres puntos, aunque todavía quedan partidos importantes por disputarse y cualquier resultado podría cambiar la tabla de posiciones.

Después de enfrentar a República Democrática del Congo, Colombia tendrá un último compromiso en la fase de grupos.

Ese encuentro está programado para el 27 de junio a las 6:30 p. m. contra Portugal, partido que definirá las posiciones finales del grupo y los equipos que avanzarán a la siguiente etapa del torneo.

Si Colombia mantiene los buenos resultados obtenidos hasta ahora, tendría grandes posibilidades de avanzar y continuar su camino en el Mundial 2026.

Hasta el momento, Colombia tendría la posibilidad de enfrentarse contra Paraguay en los treintaidosavos y si sale victorioso, disputaría un partido contra Canadá o Bélgica.

Por ahora, los aficionados esperan que la Tricolor siga mostrando el nivel que exhibió en su debut y pueda acercarse un paso más al sueño mundialista.