Fredy Guarín confirmó su reconciliación con Andreina Fiallo con romántico mensaje: “Te amo”

Durante las últimas semanas, los rumores sobre una posible reconciliación entre Fredy Guarín y Andreina Fiallo venían tomando fuerza en redes sociales.

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Ahora, una reciente publicación compartida por ambos terminó alimentando aún más las especulaciones y para muchos seguidores se convirtió en la confirmación definitiva de que la pareja decidió darse una nueva oportunidad.

La expareja, que estuvo casada durante varios años y comparte tres hijos, ha sido una de las más comentadas del entretenimiento colombiano debido a la historia que vivieron juntos y a la mediática separación que protagonizaron hace algunos años.

Fredy Guarín sorprendió con declaración de amor a Andreina Fiallo (Foto Eitan Abramovich / AFP)

¿Qué compartió Fredy Guarín junto a Andreina Fiallo?

La pareja llamó la atención de sus seguidores al aparecer junta en una publicación en Instagram. En las imágenes también aparecen Radamel Falcao García y su esposa, Lorelei Tarón, durante un encuentro entre amigos.

Las fotografías fueron acompañadas por la frase:

"Reencuentros que llenan el corazón".

Aunque las imágenes despertaron comentarios entre los seguidores, fue un mensaje dejado por el propio Fredy Guarín lo que terminó robándose la atención.

El exfutbolista comentó que Dios era demasiado bueno y además escribió una declaración de amor dirigida a Andreina, algo que muchos interpretaron como la confirmación pública de su reconciliación.

"Dios es demasiado bueno. I love (Te amo)", escribió

Además del mensaje de Guarín, otro detalle llamó la atención de los usuarios.

Lorelei Tarón también reaccionó a la publicación y dejó un comentario que rápidamente fue interpretado como una celebración del regreso de la pareja.

La cantante expresó que los quería mucho y añadió la frase "Viva el amor", comentario que terminó aumentando las especulaciones y generando cientos de reacciones entre los seguidores de ambos.

Muchos usuarios aprovecharon para felicitar a la pareja y manifestar su alegría por este aparente reencuentro sentimental.

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¿Cuándo se separaron Fredy Guarín y Andreina Fiallo?

La historia de amor entre Fredy Guarín y Andreina Fiallo terminó hace varios años en medio de diferentes situaciones personales que se hicieron públicas.

En su momento, la relación estuvo rodeada de rumores de infidelidad y dificultades que finalmente llevaron a la separación. Posteriormente, el exjugador inició una relación con la presentadora e influenciadora Sara Uribe, con quien tuvo a su hijo Jacobo.

Sin embargo, con el paso de los años, Guarín y Fiallo mantuvieron una relación cercana por el bienestar de sus hijos.

Ahora, las recientes publicaciones, las fotografías compartidas y los mensajes públicos entre ambos han llevado a muchos seguidores a creer que la pareja decidió reencontrarse sentimentalmente después de varios años separados.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha emitido un comunicado oficial, pero para sus seguidores las señales parecen más que evidentes.