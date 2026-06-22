Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Fredy Guarín confirmó su reconciliación con Andreina Fiallo con romántico mensaje: “Te amo”

Una publicación compartida por Fredy Guarín y Andreina Fiallo, acompañada de un romántico mensaje del exfutbolista, aumentó los rumores sobre una reconciliación

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Fredy Guarín confirmó su reconciliación con Andreina Fiallo con romántico mensaje: “Te amo”
Fredy Guarín confirmó su reconciliación con Andreina Fiallo con romántico mensaje: “Te amo” (Foto Canal RCN) (Foto freepik)

Durante las últimas semanas, los rumores sobre una posible reconciliación entre Fredy Guarín y Andreina Fiallo venían tomando fuerza en redes sociales.

Artículos relacionados

Ahora, una reciente publicación compartida por ambos terminó alimentando aún más las especulaciones y para muchos seguidores se convirtió en la confirmación definitiva de que la pareja decidió darse una nueva oportunidad.

La expareja, que estuvo casada durante varios años y comparte tres hijos, ha sido una de las más comentadas del entretenimiento colombiano debido a la historia que vivieron juntos y a la mediática separación que protagonizaron hace algunos años.

Fredy Guarín sorprendió con declaración de amor a Andreina Fiallo
Fredy Guarín sorprendió con declaración de amor a Andreina Fiallo (Foto Eitan Abramovich / AFP)

¿Qué compartió Fredy Guarín junto a Andreina Fiallo?

La pareja llamó la atención de sus seguidores al aparecer junta en una publicación en Instagram. En las imágenes también aparecen Radamel Falcao García y su esposa, Lorelei Tarón, durante un encuentro entre amigos.

Las fotografías fueron acompañadas por la frase:

"Reencuentros que llenan el corazón".

Aunque las imágenes despertaron comentarios entre los seguidores, fue un mensaje dejado por el propio Fredy Guarín lo que terminó robándose la atención.

El exfutbolista comentó que Dios era demasiado bueno y además escribió una declaración de amor dirigida a Andreina, algo que muchos interpretaron como la confirmación pública de su reconciliación.

"Dios es demasiado bueno. I love (Te amo)", escribió

Además del mensaje de Guarín, otro detalle llamó la atención de los usuarios.

Lorelei Tarón también reaccionó a la publicación y dejó un comentario que rápidamente fue interpretado como una celebración del regreso de la pareja.

La cantante expresó que los quería mucho y añadió la frase "Viva el amor", comentario que terminó aumentando las especulaciones y generando cientos de reacciones entre los seguidores de ambos.

Muchos usuarios aprovecharon para felicitar a la pareja y manifestar su alegría por este aparente reencuentro sentimental.

Artículos relacionados

¿Cuándo se separaron Fredy Guarín y Andreina Fiallo?

La historia de amor entre Fredy Guarín y Andreina Fiallo terminó hace varios años en medio de diferentes situaciones personales que se hicieron públicas.

En su momento, la relación estuvo rodeada de rumores de infidelidad y dificultades que finalmente llevaron a la separación. Posteriormente, el exjugador inició una relación con la presentadora e influenciadora Sara Uribe, con quien tuvo a su hijo Jacobo.

Sin embargo, con el paso de los años, Guarín y Fiallo mantuvieron una relación cercana por el bienestar de sus hijos.

Ahora, las recientes publicaciones, las fotografías compartidas y los mensajes públicos entre ambos han llevado a muchos seguidores a creer que la pareja decidió reencontrarse sentimentalmente después de varios años separados.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha emitido un comunicado oficial, pero para sus seguidores las señales parecen más que evidentes.

Después de años separados, Fredy Guarín y Andreina Fiallo habrían retomado su relación
Después de años separados, Fredy Guarín y Andreina Fiallo habrían retomado su relación (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Hija de Abelardo de la Espriella reaccionó tras la victoria de su padre Talento nacional

Hija de Abelardo de la Espriella reaccionó tras la victoria de su padre: este fue su mensaje

Lucía de la Espriella, hija de Abelardo de la Espriella, sorprendió al dedicar emotivo mensaje tras la victoria de su padre.

esposa de abelardo de la espriella Talento nacional

¿Quién es la esposa de Abelardo de la Espriella?, ella sería la próxima primera dama

Ella es Ana Lucía Pineda, la actual esposa de Abelardo de la Espriella, con quien lleva más de 17 años de casado.

Manuela QM mostró su figura a pocos días del parto Blessd

Manuela QM mostró cómo luce su figura tras pocos días del parto: ¡irreconocible!

Manuela QM generó reacciones en redes al presumir cómo se ve su cuerpo tras 11 días de su parto; Blessd no ocultó su reacción.

Lo más superlike

La inesperada reacción de Adriana Lucía tras conocerse el preconteo Adriana Lucía

Adriana Lucía reaccionó a los resultados del preconteo de las elecciones presidenciales

Adriana Lucía se pronunció con contundente publicación al reaccionar al triunfo de Abelardo de la Espriella, según preconteo.

shakira en concierto Shakira

Fan de Shakira burló la seguridad y se subió al escenario en concierto; así reaccionó la artista

fallece actor de televisión y su esposa tras incendio en su vivienda Viral

Conmoción en el cine: Muere reconocido actor y su esposa en un incendio en su vivienda: ¿quién es?

Presunto fallecimiento de la mamá de Kimberly Loaiza Kimberly Loaiza

¿Qué pasó con la mamá de Kimberly Loaiza? Medios reportan su presunto fallecimiento

El look de Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026 que genera expectativa Mundial de fútbol

Katy Perry y su atuendo en la inauguración del Mundial 2026: así será su presentación