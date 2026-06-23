EN VIVO Colombia vs. República del Congo, ¿dónde ver el partido?

La Selección Colombia jugará su segundo partido en el Mundial 2026 contra la Selección República Democrática del Congo en el Estadio de Guadalajara, en México.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colombia contra RD Congo en el Mundial 2026?

El partido se llevará a cabo este martes 23 de junio a las 9:00 p.m., hora Colombia, donde se enfrentarán para poder asegurar su clasificación a la siguiente ronda de la Copa Mundial 2026.

Cabe destacar que, Colombia se encuentra liderando el Grupo K, al que pertenecen ambos equipos, con 3 puntos luego de haberle ganado a Uzbekistán el pasado 17 de junio con un resultado 3-1 luego de goles de Daniela Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz.

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¿Dónde ver EN VIVO a Colombia vs. RD Congo en el Mundial 2026?

El encuentro deportivo lo podrás disfrutar de manera totalmente gratuita a través de la pantalla, la aplicación o el canal de YouTube del Canal RCN.

A continuación te dejamos el video en el que podrás ver fácilmente el partido sin complicaciones y desde cualquier dispositivo móvil.



Es importante mencionar que, desde las 8:00 p.m, también podrás ver la previa, donde nuestros periodistas expertos te darán a conocer todos los detalles sobre cómo están los cafeteros en esta competencia y más información sobre otras selecciones.

Los jugadores se han mostrado muy enfocados y disciplinados para seguir dando el mejor desempeño contra sus rivales.

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¿Cuándo vuelve a jugar Colombia en el Mundial 2026?

La tricolor volverá a jugar el siguiente partido el próximo sábado 27 de junio a las 6:30 p.m, hora Colombia, contra la Selección de Portugal, en la que se encuentra el futbolista Cristiano Ronaldo, quien es considerado uno de los mejores jugadores del mundo.

Dicho encuentro es uno de los más esperados por los fieles fanáticos del fútbol, pues consideran que son dos de las selecciones favoritas del Mundial 2026.

Por el momento, los fanáticos de Colombia siguen apoyándolos y esperando su mejor rendimiento en este encuentro deportivo luego de ocho años de no haber estado presente.