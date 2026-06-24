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¿Cuál sería el rival de Colombia en dieciseisavos del Mundial? Este es el panorama para la Selección

Tras vencer a República Democrática del Congo, la Selección Colombia clasificó a dieciseisavos del Mundial y ya se proyecta el que sería su próximo gran rival.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Selección Colombia
Equipo rival de Colombi en dieciseisavos de final del Mundial (Foto de AFP/Jason Koerner)

Tras la victoria de la Selección Colombia sobre República Democrática del Congo, la Tricolor logró clasificar a dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. Debido a ello, los hinchas están expectantes sobre el equipo que enfrentará Colombia en el primer partido de la siguiente fase.

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¿Cuánto quedó el partido de Colombia contra República del Congo?

El encuentro de la Selección Colombia contra República democrática del Congo se llevó a cabo el pasado 23 de junio en el Estadio de Guadalajara, México. Los 20 primeros minutos del partido fueron cruciales para la Tricolor, ya que lograron varios tiros al arco; sin embargo, no lograron anotar ninguno.

En el segundo tiempo, exactamente en el minuto 76 del partido, el antioqueño Daniel Muñoz fue el encargado de darle la victoria a Colombia marcando el único gol del partido, teniendo como resultado un 1 -0. Gracias al marcador final del encuentro, Colombia logró clasificar a la siguiente ronda del Mundial

Daniel Muñoz, jugador de Colombia
Daniel Muñoz anotó el gol de Colombia contra RD Congo ( Foto de AFP/Ulises RUIZ)

¿Cómo se encuentra la tabla de posiciones del Grupo K actualmente?

Una vez se conoció el resultado del partido, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo afirmó que era el líder del Grupo K con un total de 6 puntos. Seguido por Portugal, que tiene 4 puntos; República del Congo con 1 punto y Uzbekistán con 0 puntos.

A pesar de que la tabla de posiciones puede variar respecto al próximo partido que jugará la Tricolor, esos son los resultados que se tienen actualmente.

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¿Con qué equipo se enfrentaría Colombia en dieciseisavos de final?

El próximo partido que Colombia disputará contra Portugal en Miami, será determinante para saber cuál es la posición que ocupará en la tabla al final de la fase de grupos y cuál será el rival con quien tendrá que enfrentarse en su siguiente encuentro.

A pesar de que las posiciones y marcadores no están definidas aún, con los resultados registrados hasta ahora, si Colombia gana o empata el partido contra el equipo de Cristiano Ronaldo, podrá mantener el liderato del grupo y, en ese caso, se tendría que enfrentar con Croacia, quien se encuentra actualmente en la tercera posición del Grupo L.

Selección de Croacia
Colombia deberá, hasta el momento, enfrentar a Croacia en la siguiente fase del Mundial (Foto de AFP/Megan Briggs)

Por otro lado, si el seleccionado colombiano pierde, avanzará como segundo del Grupo K, lo cual significa que se tendrá que enfrentar con el segundo del Grupo L. Aunque el nombre no esté determinado aún, los equipos podrían ser Inglaterra, Croacia o Ghana.

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