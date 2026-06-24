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El comentado gesto de los colombianos con un hincha del Congo que sacude las redes

En redes se hizo viral el comentado gesto que tuvieron colombianos con un hincha del Congo en el Mundial 2026.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
El gesto de los colombianos con un hincha del Congo que está conmoviendo las redes
El video del gesto de los colombianos con un hincha del Congo que se volvió viral. (AFP/ Ulises RUIZ)

En la noche del martes 23 de junio, Colombia jugó contra República Democrática del Congo en su segundo partido en el Mundial 2026.

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En esta ocasión, la tricolor marcó un gol, ganándole al país africano, quien no anotó nada a su favor. Hasta el momento, con sus dos victorias en la copa del mundo, Colombia ya clasificó a los dieciseisavos.

De acuerdo con la tabla de posiciones, la Selección Colombia está clasificando de primeras, pero se espera qué puede pasar en su próximo partido contra Portugal, el sábado 27 de junio.

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Durante el juego de los colombianos contra el país africano, se hicieron noticia varios momentos que se vivieron en la cancha, por un lado, que, la tricolor casi no marca goles y por otro, la presencia de un hincha del Congo que se robó la atención.

Así mismo, las redes están reaccionando a un icónico momento que protagonizó la hinchada colombiana con un congoleño en la tribuna.

El video del gesto de los colombianos con un hincha del Congo que se volvió viral
El conmovedor gesto de los colombianos con un hincha del Congo que se hizo viral. (AFP/ Ulises RUIZ)

¿Cuál es el video que generó revuelo por el comportamiento de los colombianos con un hincha del Congo?

Como los momentos icónicos que pasan durante el Mundial 2026 se hacen tan virales en redes, hubo un momento que no pasó desapercibido y fue el gesto que tuvieron algunos colombianos con un congoleño.

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Precisamente, mientras la Selección Colombia se preparaba para enfrentarse a República Democrática del Congo, ellos cantaban su himno frente a su hinchada.

Aquí es donde nació el conmovedor gesto que es tendencia en redes, hay que un colombiano grabó el majestuoso momento en el que un congoleño está solo rodeado de colombianos y ellos guardan silencio y respeto en su momento de cantar su himno.

El conmovedor gesto de los colombianos con un hincha del Congo que se hizo viral
El gesto de los colombianos con un hincha del Congo que está conmoviendo las redes. (AFP/ Ulises RUIZ)

¿Cuál fue la reacción del congoleño tras gesto de los colombianos en el mundial 2026?

En el video se ve que el hincha del Congo está muy emocionado al corear el himno de su país, pero sin duda, su alegría también se sintió al notar el respeto de los colombianos cuando él brillaba en su momento.

La reacción de los demás hinchas de la tricolor, era observarlo con felicidad y, además, el hombre se tomó una foto con algunos hinchas que estuvieron cerca de él, guardando el momento de respeto y unión entre rivales.

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