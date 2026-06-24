Una conocida vidente brasileña se convirtió en tema de conversación en redes sociales tras compartir una sorprendente predicción relacionada con el encuentro entre Brasil y Escocia.

La creadora de contenido, que cuenta con millones de seguidores en plataformas digitales, aseguró haber tenido una visión que involucraría a varios jugadores brasileños, una declaración que rápidamente se volvió viral y generó todo tipo de reacciones entre los aficionados.

Reconocida vidente asegura que algo extraño ocurrirá en el partido entre Brasil y Escocia (Foto MAURO PIMENTEL / AFP)

¿Qué dijo la vidente Vó Bahiana sobre el supuesto suceso que ocurriría en el partido de Brasil?

Se trata de Vó Bahiana, una reconocida vidente brasileña que acumula más de 24 millones de seguidores en redes sociales.

A través de un video, la mujer afirmó que tuvo un sueño relacionado con el partido entre Brasil y Escocia que se disputará en Miami, Estados Unidos.

Según relató, observó una escena en la que supuestas naves extraterrestres aparecían sobre el estadio mientras se desarrollaba el encuentro.

La vidente compartió su experiencia entre lágrimas y aseguró que la visión fue tan impactante que todavía le genera preocupación.

"Soñé con alienígenas invadiendo la cancha en Miami y vi a los jugadores siendo llevados por la primera nave que llegó", afirmó.

Según explicó, una primera nave descendería sobre el estadio y posteriormente aparecería una segunda estructura aún más grande. Además, aseguró que la situación involucraría tanto a futbolistas como a asistentes que se encontrarían en el escenario.

¿Qué jugadores serían afectados según la predicción?

Dentro de su relato, Vó Bahiana mencionó a algunos integrantes de la Selección de Brasil.

La mujer aseguró que entre las personas que observó en su visión estarían figuras reconocidas como Neymar y Vinicius Jr., dos de los jugadores más populares del fútbol brasileño.

Asimismo, afirmó que la situación provocaría momentos de angustia y confusión dentro del estadio.

"Vi muchos gritos, muchas lágrimas y mucho sufrimiento", comentó durante su publicación.

Vó Bahiana habló de una supuesta invasión extraterrestre en partido de Brasil. (Foto Thomas COEX / AFP) (Foto CARL DE SOUZA / AFP)

¿Qué tiene que ver Baba Vanga con esta predicción?

Tras la viralización del video, muchos usuarios comenzaron a relacionar las declaraciones de Vó Bahiana con una antigua profecía atribuida a Baba Vanga, la famosa clarividente búlgara.

En redes sociales volvió a circular una frase que algunos seguidores le atribuyen y que menciona la aparición de extrañas luces en el cielo durante un importante evento deportivo en 2026. Según la versión compartida por los usuarios, la supuesta predicción diría:

"Una nueva luz en el cielo aparecerá durante un gran evento deportivo y la gente de todo el mundo la verá".

Aunque no existe ninguna evidencia que relacione esa frase con el Mundial 2026 ni una confirmación oficial sobre su autenticidad, miles de personas comenzaron a debatir sobre la coincidencia entre ambas historias.