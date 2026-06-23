Falcao sorprendió al reaccionar a la reconciliación de Fredy Guarín y Andreina Fiallo; esto dijo

Fredy Guarín y Andreina Fiallo volvieron a ser tema de conversación entre los seguidores del fútbol colombiano. Tras varios meses de especulaciones, una publicación confirmó su reconciliación y provocó reacciones que no pasaron desapercibidas.

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¿Qué pasó entre Fredy Guarín y Andreina Fiallo?

La historia entre Fredy Guarín y Andreina Fiallo comenzó alrededor de 2006 y 2007, cuando el exfutbolista daba sus primeros pasos en el deporte profesional. Durante más de una década compartieron una relación en la que formaron una familia.

En redes recuerdan la historia de Fredy Guarín y Andreina Fiallo / (Fotos de AFP y Freepik)

Sin embargo, en octubre de 2016 la relación llegó a su fin en medio de cierta cercanía que involucrababa a Guarín y Sara Uribe, mientras el futbolista aún mantenía su vínculo matrimonial con Andreina. Poco después, Fiallo confirmó la separación.

Durante los años siguientes cada uno continuó con su vida por separado. No obstante, en 2026 comenzaron a surgir rumores sobre un posible acercamiento entre ambos. Las especulaciones aumentaron luego de la celebración de los 15 años de su hija Danna.

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A esto se sumaron comentarios que Fredy dejaba en las publicaciones de Andreina y algunos encuentros que, según internautas, habrían tenido en diferentes espacios públicos.

Finalmente, el 22 de junio, Andreina confirmó que había retomado su vínculo con el exfutbolista, noticia que generó múltiples reacciones entre seguidores y figuras reconocidas.

¿Qué dijo Falcao sobre la reconciliación de Fredy Guarín y Andreina Fiallo?

La confirmación del regreso de Fredy y Andreina llegó a través de una foto compartida en sus redes sociales. En la imagen aparecen junto a Radamel Falcao García y su esposa, Lorelei Tarón, durante un encuentro que la propia Andreina describió como un momento que llenaba su corazón.

Falcao y Lorelei Tarón se pronunciaron sobre la reconciliación de Fredy Guarín y Andreina Fiallo / (Fotos de AFP)

La publicación rápidamente llamó la atención porque no solo mostró a la pareja reunida, sino también las reacciones de quienes los acompañaban. Fredy Guarín comentó el mensaje asegurando que estaba agradecido por lo vivido, expresando su cariño hacia Andreina.

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Por su parte, Falcao también dejó ver su postura frente a esta nueva etapa. El futbolista colombiano manifestó la alegría que sentía al presenciar este momento de unión entre quienes han sido personas cercanas a él durante años.

Lorelei Tarón también se sumó a las reacciones y compartió un mensaje en el que expresó el cariño que siente por ambos.

"Los queremos, viva el amor", escribió.

Las palabras de Falcao y Lorelei fueron interpretadas por muchos seguidores como una muestra de apoyo a la decisión de Fredy Guarín y Andreina Fiallo de retomar su relación.

De esta manera, la reconciliación no solo generó conversación entre los internautas, sino que también recibió mensajes positivos de personas cercanas a la pareja, quienes celebraron este nuevo capítulo en sus vidas.