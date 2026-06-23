Lina Tejeiro se encuentra en México junto a varios creadores de contenido e influencers acompañando a la Selección Colombia durante su participación en el Mundial 2026.

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La actriz ha compartido diferentes momentos de su viaje a través de sus redes sociales, donde ha mostrado recorridos turísticos y parte de la experiencia que está viviendo fuera del país.

Sin embargo, uno de los videos que publicó recientemente llamó especialmente la atención de sus seguidores, quienes comenzaron a preguntarse sobre su situación sentimental tras verla participando en un curioso ritual relacionado con el amor.

Lina Tejeiro sorprendió con ritual para conseguir pareja en México (Foto Canal RCN)

¿Qué hizo Lina Tejeiro en su viaje a México?

Lina ha documentado gran parte de su viaje a México en sus redes sociales. Entre las publicaciones que más comentarios generaron se encuentra un video en el que aparece junto a sus amigos mientras un guía turístico les explica una tradición popular relacionada con una estatua conocida por supuestamente atraer el amor.

Según contó el guía, quienes besan la figura regresarían a México acompañados de una pareja, mientras que quienes la besan dos veces volverían con esposo.

La explicación provocó las risas de Lina Tejeiro, quien decidió seguir la broma y se acercó a la estatua haciendo el amague de besarla.

Entre risas, la actriz preguntó qué si la besaba tres veces regresaba esperando un hijo, comentario que hizo referencia a su actual embarazo.

El guía respondió en tono jocoso asegurando que Lina probablemente ya había besado la estatua en una visita anterior, insinuando que por eso ahora se encuentra esperando un bebé. La actriz no pudo contener la risa y respondió que la habían descubierto.

Finalmente, Lina no realizó el ritual y todo quedó como un divertido momento de su paseo por México.

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¿Quién es el papá del hijo de Lina Tejeiro?

Aunque Lina Tejeiro confirmó hace algunos días que está esperando un niño llamado Gael, la actriz ha mantenido en reserva la identidad del padre del bebé.

La artista ha preferido vivir esta etapa de su vida con discreción y ha evitado profundizar públicamente sobre su relación sentimental.

Sin embargo, en diferentes programas y portales de entretenimiento se ha especulado que el padre del menor podría ser Daniel Gómez, empresario y mánager musical con quien ha sido relacionada sentimentalmente.

Hasta el momento, Lina no ha confirmado oficialmente esa información y continúa enfocada en disfrutar su embarazo, mientras comparte algunos detalles de esta nueva etapa con sus millones de seguidores.