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Greeicy reaparece en redes junto a Mike Bahía: ¡esta es la verdad sobre su ruptura!

Greeicy reaparece en sus historias junto a Mike Bahía, revelando la verdad sobre su relación tras confesar que ya no estaban juntos.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Greeicy reaparece junto a Mike Bahía
El video de Greeicy y Mike Bahía que aclararía los rumores de ruptura. (AFP/ Ivan Apfel)

Greeicy Rendón y Mike Bahía vuelven a ser tendencia en redes sociales, luego de que ella habló sobre su supuesta ruptura, pues en medio de un podcast, la cantante sacó a la luz que sintió sentimientos por otra persona.

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En la entrevista, la cantante caleña dijo que había terminado su relación con Mike Bahía, debido a que estaba presentado emociones románticas por una de sus amigas, con quien compartía mucho tiempo.

Esto conmocionó a sus seguidores, debido a la admiración que sienten por la pareja que ya lleva muchos años de relación y que, de hecho, como fruto de su amor, nació Kai.

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Por su parte, Mike Bahía se pronunció en sus redes horas después del gran revuelo que se armó por lo que dijo Greeicy e hizo una publicación en Instagram en donde escribió que estaba roto.

¿Cuál es el video de Greeicy con Mike Bahía luego de que hablara de su supuesta separación?

En la misma entrevista, luego de que Greeicy Rendón hablara de que había terminado con Mike Bahía, se reveló que esta fue una broma que ella quiso hacer, sin embargo, muchos creyeron en este juego.

El video de Greeicy y Mike Bahía que aclararía los rumores de ruptura
Greeicy reaparece junto a Mike Bahía. (Foto/ Canal RCN)

Por eso mismo, se aclara que todo hizo parte de una mentira que ella montó durante el podcast. De hecho, ya subió a Mike en una de sus historias a través de Instagram.

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En el clip, se ve que ella esta en su habitación junto a él y que le está haciendo un masaje, pero también que lo consiente y en su video puso su propia canción: ‘Al lado de usted’.

¿Qué dijo Mike Bahía luego de que Greeicy Rendón hablara de su ruptura?

El video de Greeicy y Mike Bahía que aclararía los rumores de ruptura
El video de Greeicy y Mike Bahía que aclararía los rumores de ruptura. (Foto/ Canal RCN)

Mencionado anteriormente, Mike Bahía se prestó para el juego de Greeicy y por eso, para muchos, no se trataba de una broma, sino que de verdad esa relación había llegado a su fin.

Pero, al igual que la cantante, para aclarar que siguen juntos, el caleño publicó a Greeicy en una historia, diciendo que al lado de ella podía dormir en paz y también subió la canción de Greeicy para ponerla en su video.

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