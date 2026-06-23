Mike Bahía conmociona con video junto a Greeicy tras confirmar su ruptura

En días pasados, en redes sociales hubo un gran revuelo luego de que Greeicy Rendón revelara en medio de una entrevista que su relación con Mike Bahía había terminado.

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Sin duda, esto generó gran conmoción entre sus seguidores, debido al impacto de la noticia, ya que los cantantes hacen parte de las famosas parejas que más han durado en la farándula colombiana.

De hecho, la artista había revelado recientemente que están preparando detalles de su boda y alcanzó a confesar que su matrimonio será en Cali, pues en 20221, antes de que ella sacara a la luz su embarazo, Mike le propuso matrimonio en medio de un concierto.

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Por eso, sus fanáticos han estado por cinco años esperando este gran momento y la noticia no cayó muy bien, volviéndose viral su entrevista en todas las plataformas sociales, en donde no han dejado de comentar sobre el tema.

Por su lado, Mike se pronunció en redes y rompió el silencio sobre la supuesta ruptura.

Mike Bahía reapareció junto a Greeicy y sorprendió con su mensaje. (Foto/ Canal RCN)

¿Cuál es el video de Mike Bahía con Greeicy tras la confesión sobre su ruptura?

A través de sus historias en Instagram, en la noche del lunes 22 de junio, Mike Bahía causó furor en sus redes luego de publicar un conmovedor video con Greeicy Rendón.

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En el clip, el cantante está grabando a la mamá de su hijo mientras ella está observando su celular en su habitación, sin darse cuenta de que él está haciendo un video.

Lo que más movió de esa historia, es que él escribió: al lado de ella duermo en paz” y usó la canción de Rendón ‘Al lado de usted’.

¿Por qué Greeicy Rendón dijo que había terminado con Mike Bahía?

Greeicy Rendón dijo en medio de una entrevista que ella ya había terminado su relación con Mike Bahía, debido a que se dio cuenta que empezó a tener sentimientos por otra persona.

Tras la polémica por su relación, Mike Bahía reapareció junto a Greeicy. (AFP/ Arturo Holmes)

Sin duda, esto causó conmoción, pero resultó que todo era una broma que hizo Enel podcast en donde estuvo de invitada.

De hecho, el mismo Mike Bahía le siguió la cuerda y en una publicación que hizo, dijo estar roto.