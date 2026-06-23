Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Mike Bahía conmociona con video junto a Greeicy tras confirmar su ruptura

Mike Bahía publicó a Greeicy en sus historias, dejando un conmovedor mensaje luego de que ella hablara de su ruptura.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Tras la polémica por su relación, Mike Bahía reapareció junto a Greeicy
Mike Bahía sorprendió con conmovedor mensaje a Greeicy.(AFP/ Arturo Holmes)

En días pasados, en redes sociales hubo un gran revuelo luego de que Greeicy Rendón revelara en medio de una entrevista que su relación con Mike Bahía había terminado.

Artículos relacionados

Sin duda, esto generó gran conmoción entre sus seguidores, debido al impacto de la noticia, ya que los cantantes hacen parte de las famosas parejas que más han durado en la farándula colombiana.

De hecho, la artista había revelado recientemente que están preparando detalles de su boda y alcanzó a confesar que su matrimonio será en Cali, pues en 20221, antes de que ella sacara a la luz su embarazo, Mike le propuso matrimonio en medio de un concierto.

Artículos relacionados

Por eso, sus fanáticos han estado por cinco años esperando este gran momento y la noticia no cayó muy bien, volviéndose viral su entrevista en todas las plataformas sociales, en donde no han dejado de comentar sobre el tema.

Por su lado, Mike se pronunció en redes y rompió el silencio sobre la supuesta ruptura.

Mike Bahía sorprendió con conmovedor mensaje a Greeicy
Mike Bahía reapareció junto a Greeicy y sorprendió con su mensaje. (Foto/ Canal RCN)

¿Cuál es el video de Mike Bahía con Greeicy tras la confesión sobre su ruptura?

A través de sus historias en Instagram, en la noche del lunes 22 de junio, Mike Bahía causó furor en sus redes luego de publicar un conmovedor video con Greeicy Rendón.

Artículos relacionados

En el clip, el cantante está grabando a la mamá de su hijo mientras ella está observando su celular en su habitación, sin darse cuenta de que él está haciendo un video.

Lo que más movió de esa historia, es que él escribió: al lado de ella duermo en paz” y usó la canción de Rendón ‘Al lado de usted’.

¿Por qué Greeicy Rendón dijo que había terminado con Mike Bahía?

Greeicy Rendón dijo en medio de una entrevista que ella ya había terminado su relación con Mike Bahía, debido a que se dio cuenta que empezó a tener sentimientos por otra persona.

Mike Bahía reapareció junto a Greeicy y sorprendió con su mensaje
Tras la polémica por su relación, Mike Bahía reapareció junto a Greeicy. (AFP/ Arturo Holmes)

Sin duda, esto causó conmoción, pero resultó que todo era una broma que hizo Enel podcast en donde estuvo de invitada.

De hecho, el mismo Mike Bahía le siguió la cuerda y en una publicación que hizo, dijo estar roto.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Alejandro Estrada habló sobre su hijo Alejandro Estrada

Alejandro Estrada habló sobre el posible ingreso de su hijo a La casa de los famosos Colombia

Alejandro Estrada sorprendió al hablar sobre la posibilidad de que su hijo ingrese a La casa de los famosos Colombia.

Isabella Ladera encendió rumores tras hablar de Hugo García en TikTok Isabella Ladera

Isabella Ladera sorprende a las redes con mensaje sobre Hugo García: ¿indirecta a Beéle?

Isabella Ladera se volvió tendencia en redes sociales tras compartir un video junto a Hugo García en el que habló sobre su relación.

Abelardo de la Espriella Juris celebró el triunfo presidencial de su hijo Talento nacional

Así celebró el papá de Abelardo de la Espriella el triunfo presidencial de su hijo

El papá de Abelardo de la Espriella generó comentarios tras compartir un emotivo mensaje tras la victoria presidencial.

Lo más superlike

Acertaron el primer partido de Colombia y esta es su predicción ante el Congo Mundial de fútbol

Expertos que acertaron el debut de Colombia ya predijeron el partido contra el Congo: así quedaría

Tras acertar a su predicción en el debut de Colombia en el Mundial 2026, expertos vuelven a adivinar el marcador de esta noche.

Shakira sobre la seleccion colombia Shakira

Shakira y la sorpresa que tiene preparada durante el partido de Colombia vs RD Congo en el Mundial 2026

fallece actor de televisión y su esposa tras incendio en su vivienda Viral

Conmoción en el cine: Muere reconocido actor y su esposa en un incendio en su vivienda: ¿quién es?

Presunto fallecimiento de la mamá de Kimberly Loaiza Kimberly Loaiza

¿Qué pasó con la mamá de Kimberly Loaiza? Medios reportan su presunto fallecimiento

El look de Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026 que genera expectativa Mundial de fútbol

Katy Perry y su atuendo en la inauguración del Mundial 2026: así será su presentación