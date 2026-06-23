Claudia Serrato, reconocida mánager de artistas como Lina Tejeiro, preocupó a sus seguidores luego de compartir una emotiva actualización sobre su estado de salud y el proceso que enfrenta tras ser diagnosticada con cáncer.

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A través de sus redes sociales, la empresaria se mostró visiblemente afectada al revelar que recibió nuevos resultados médicos que complican su tratamiento, noticia que describió como un duro golpe en medio de la batalla que lleva librando desde hace varios meses.

Claudia Serrato compartió devastadora noticia sobre su cáncer y preocupó a sus seguidores (Foto freeík)

¿Qué contó Claudia Serrato sobre su proceso contra el cáncer?

Desde que recibió el diagnóstico, Claudia Serrato ha decidido documentar gran parte de su proceso en redes sociales, compartiendo con sus seguidores los momentos más difíciles y también los avances que ha logrado durante el tratamiento.

Hace algunas semanas, la mánager reveló que se había sometido a una operación para retirar uno de sus senos, luego de que allí se detectaran células malignas.

Tras la intervención, explicó que estaba a la espera de los resultados de una biopsia que permitiría conocer con mayor precisión el estado de la enfermedad y los pasos a seguir en su tratamiento.

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¿Qué revelaron los resultados de la biopsia de Claudia Serrato?

A través de una historia publicada en Instagram, Claudia apareció llorando y conmovida mientras hablaba de los resultados médicos que acababa de recibir.

Según explicó, los estudios mostraron un compromiso tumoral en el ganglio centinela que fue retirado durante la operación, situación que significa que deberá continuar con nuevas etapas del tratamiento.

La bogotana confesó que recibir esta noticia fue especialmente difícil porque esperaba un panorama más alentador después de la operación.

También expresó que siente que su vida se encuentra en pausa debido a la enfermedad que ha tenido que afrontar en los últimos meses.

Pese a la tristeza del momento, aseguró que seguirá luchando y enfrentando el proceso con el acompañamiento de Dios, su familia y el equipo médico que la atiende.

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¿Qué sigue en el tratamiento de Claudia Serrato?

De acuerdo con la información compartida por la propia mánager, los especialistas le explicaron que ahora deberá evaluar nuevas alternativas para continuar combatiendo la enfermedad.

Entre las opciones planteadas por los médicos se encuentran sesiones de radioterapia o un procedimiento adicional relacionado con los ganglios comprometidos.

Aunque reconoció que la noticia la dejó emocionalmente golpeada, Claudia Serrato aseguró que continuará dando lo mejor de sí para superar esta nueva etapa de su tratamiento y seguir adelante con fortaleza.