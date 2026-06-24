Alexa Torrex y Renzo Meneses desatan rumores de romance tras ser captados muy cerca en Cartagena

Tal y como lo habían anunciado días atrás, varios de los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia ya se encuentran disfrutando de unos merecidos días de descanso en Cartagena, ciudad a la que llegaron para compartir días muy especiales luego de lo que fue su participación en el reality de convivencia.

¿Alexa y Renzo fueron captados muy cercanos durante el viaje en yate de Valentino Lázaro?

En medio del interés que continúa provocando el tan esperado recorrido en yate, recientemente, el mismo Valentino Lázaro, quien fue el promotor del viaje a este paradisíaco destino, dejó en evidencia una escena que no pasó desapercibida en redes y que fue protagonizada por Alexa Torrex y Renzo Meneses, también invitados al viaje.

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“¿Entonces el ship de Alexa Torrex y Renzo Meneses era real?”, escribió Lázaro por medio de sus historias junto a un video en el que dejó en evidencia la aparente química que surgió entre Alexa y Renzo.

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Allí, se puede apreciar con lujo de detalle, el momento exacto en el que los dos exparticipantes de la tercera temporada, sostuvieron una cercana conversación mientras alejados de todo el grupo mientras los demás disfrutaban del recorrido en el yate.

Valentino Lázaro revela quiénes llegaron al yate en Cartagena. (Foto: Canal RCN)

¿Qué pasó entre Alexa Torrex y Renzo Meneses? Video despertó sospechas de un nuevo romance

Además del video que, ante los ojos de los internautas sería una señal de un gran conexión, la misma joven cucuteña alimentó la posibilidad de un shippeo con Meneses al compartir una historia en la que también aparecieron juntos.

“Vean quién llego, amor yo debí shipearme contigo siempre lo dije, pa que te sacaron tan rápido”, fueron las palabras de la creadora de contenido.

Por su parte, Renzo, quien se convirtió en el segundo participante en abandonar la competencia, no dudó en seguirle el juego a Torrex, pues luego de sus palabras le hizo saber que él estaba a su disposición, “hoy puedo”, señaló.

Valentino Lázaro mostró a Renzo y Alexa muy cercanos durante su viaje a Cartagena. (Foto: Canal RCN)

Ante lo mencionado por Alexa y Renzo, usuarios de las redes sociales, se mostraron atentos por conocer qué pasará en los próximos días, pues muchos creen que, en medio del viaje podría surgir algún tipo de cercanía entre los dos ya que en este momento ambos están solteros.