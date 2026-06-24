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Hija de Andrea Valdiri sorprendió con emotivo mensaje tras polémica con un fan: "mamá no se rinde"

Adhara, hija menor de Andrea Valdiri, enterneció al compartir una carta en la que expresó el cariño que siente por su mamá.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Adhara Valdiri, hija de Andrea Valdiri, la soprendió con emotivo mensaje
Adhara Valdiri enterneció en redes al expresar admiración por su mamá / (Foto del Canal RCN)

La controversia que involucró a Andrea Valdiri y a un seguidor continúa dando de qué hablar en redes. Aunque la creadora de contenido ha seguido compartiendo publicaciones, un mensaje de su hija menor terminó llevándose la atención de los fans.

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¿Qué polémica protagonizó Andrea Valdiri?

Durante los últimos días, Andrea se convirtió en tema de conversación luego de exponer una serie de mensajes que recibió por parte de un usuario en redes sociales. Según explicó Valdiri, el intercambio surgió después de que ella manifestara su postura frente al panorama político nacional.

Andrea Valdiri fue hasta la casa de un seguidor para enfrentarlo
Seguidor de Andrea Valdiri llama la atención en redes / (Foto de Canal RCN y Freepik)

La situación tomó relevancia cuando Valdiri mostró que algunos de los comentarios no solo estaban dirigidos hacia ella, sino también hacia sus hijas. Ante esto, decidió responder al usuario y posteriormente se trasladó hasta su vivienda para confrontarlo personalmente.

Tras el encuentro, el hombre ofreció disculpas por lo ocurrido y reconoció que se había arrepentido de los mensajes enviados. Sin embargo, el caso continuó generando debate entre internautas y también motivó reacciones de otras figuras públicas y creadores de contenido.

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¿Qué mensaje dedicó la hija de Andrea Valdiri?

Mientras la conversación sobre la polémica seguía presente en redes sociales, Andrea Valdiri compartió un video protagonizado por su hija menor, Adhara, quien decidió dedicarle unas palabras a su madre a través de una carta.

En las imágenes, la niña apareció mirando a la cámara mientras sostenía el escrito que había preparado especialmente para ella. Durante el mensaje, expresó que esperaba que a su mamá le fuera bien durante sus vacaciones y le recordó cuánto la extrañaba.

También le manifestó el cariño que siente por ella y recordó algunos momentos que comparten juntas, como las ocasiones en las que juegan y hacen actividades durante el tiempo que pasan acompañadas.

¿Qué mensaje dedicó la hija de Andrea Valdiri?
Adhara sorprendió a Andrea Valdiri con emotivo mensaje / (Foto del Canal RCN)

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Además, Adhara destacó la fortaleza de su madre y aseguró que ella no es una persona que se rinda ante las dificultades. Incluso, extendió esa reflexión a todas las madres, afirmando que los hijos siempre las apoyan y las extrañan cuando deben estar lejos de ellas.

La menor finalizó su mensaje deseándole un buen viaje y pidiéndole que no la olvidara durante el tiempo que estuviera fuera. Posteriormente, Andrea recibió la carta y agradeció públicamente el gesto de su hija, resaltando el cariño con el que había sido escrita.

La publicación también generó comentarios entre los seguidores de la influenciadora, quienes comenzaron a preguntarse por el viaje al que hacía referencia Adhara.

Algunos fans señalaron que las palabras de despedida podrían estar relacionadas con un paseo de larga duración o a un destino lejano. Sin embargo, hasta el momento, Andrea Valdiri no ha entregado detalles sobre el motivo del viaje ni sobre cuánto tiempo estaría fuera.

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