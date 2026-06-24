Karina García confirmó su embarazo con Kris R y sorprendió al revelar su barriguita

En la tarde de este miércoles 24 de junio, Karina García confirmó lo que desde hace días se venía especulando, pues a través de redes sociales la reconocida modelo y creadora de contenido reveló que está embarazada, noticia que, como era de esperarse, desató cientos de reacciones entre sus millones de seguidores.

¿Karina García está embarazada de Kris R? Así lo confirmó la modelo paisa

A través de su cuenta de Instagram, en donde la exparticipante de La casa de los famosos Colombia ha construido una sólida comunidad, emocionó al revelar que espera su primer hijo con el famoso cantante Kris R, con quien desde hace varios meses confirmó su noviazgo luego su relación con Andrés Altafulla.

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"Nuestro sueño más bonito, viene en camino", fueron las palabras que la también empresaria antioqueña agregó a la descripción del post que en cuestión de minutos alcanzó más de 30 mil 'likes' y cientos de reacciones.

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En el emotivo carrusel con el que ambos dieron a conocer ante sus seguidores que le darán la bienvenida a un nuevo integrante a la familia, tanto Karina como 'Kris' presumieron una encantadora y romántica sesión de fotos en las que derrocharon amor frente a la cámara dejando en evidencia que el bebé llegará a un hogar que desde ya lo espera con ansias.

¿Cómo confirmó Karina García su embarazo con el cantante Kris R? Esto dijo

En las enternecedoras instantáneas, la pareja de famosos y futuros padres también dejaron en evidencia algunas imágenes de la ecografía del pequeño bebé que viene en camino, y no solo eso, pues la recordada exparticipante del reality de convivencia también dejó al descubierto su vientre dejando a la vista su avanzado esta do de embarazo.

Karina García sorprendió al confirmar su embarazo. (Foto Canal RCN | Freepik).

Por supuesto, admiradores y fanáticos de Kris y Karina, inundaron el post con amorosas palabras en las que les desearon a ambos éxitos en esta nueva etapa de sus vidas, pues sin duda el anuncio de la llegada del tercer hijo de la paisa, consolidará aún más esta relación que se convirtió en notica meses atrás y, que desde entonces, ha tenido a miles siguiendo de cerca cada uno de sus pasos.