Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karina García confirmó su embarazo con Kris R y sorprendió al revelar su barriguita

Karina García puso fin a los rumores y reveló en las últimas horas que espera un hijo del cantante Kris R.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Karina Garcia en La casa de los famosos Colombia.
Karina García confirmó su embarazo con el cantante Kris R. Foto | Canal RCN.

En la tarde de este miércoles 24 de junio, Karina García confirmó lo que desde hace días se venía especulando, pues a través de redes sociales la reconocida modelo y creadora de contenido reveló que está embarazada, noticia que, como era de esperarse, desató cientos de reacciones entre sus millones de seguidores.

Artículos relacionados

¿Karina García está embarazada de Kris R? Así lo confirmó la modelo paisa

A través de su cuenta de Instagram, en donde la exparticipante de La casa de los famosos Colombia ha construido una sólida comunidad, emocionó al revelar que espera su primer hijo con el famoso cantante Kris R, con quien desde hace varios meses confirmó su noviazgo luego su relación con Andrés Altafulla.

Artículos relacionados

"Nuestro sueño más bonito, viene en camino", fueron las palabras que la también empresaria antioqueña agregó a la descripción del post que en cuestión de minutos alcanzó más de 30 mil 'likes' y cientos de reacciones.

Artículos relacionados

En el emotivo carrusel con el que ambos dieron a conocer ante sus seguidores que le darán la bienvenida a un nuevo integrante a la familia, tanto Karina como 'Kris' presumieron una encantadora y romántica sesión de fotos en las que derrocharon amor frente a la cámara dejando en evidencia que el bebé llegará a un hogar que desde ya lo espera con ansias.

¿Cómo confirmó Karina García su embarazo con el cantante Kris R? Esto dijo

En las enternecedoras instantáneas, la pareja de famosos y futuros padres también dejaron en evidencia algunas imágenes de la ecografía del pequeño bebé que viene en camino, y no solo eso, pues la recordada exparticipante del reality de convivencia también dejó al descubierto su vientre dejando a la vista su avanzado esta do de embarazo.

Karina García sorprendió a sus seguidores con episodio que aumentó rumores de embarazo
Karina García sorprendió al confirmar su embarazo. (Foto Canal RCN | Freepik).

Por supuesto, admiradores y fanáticos de Kris y Karina, inundaron el post con amorosas palabras en las que les desearon a ambos éxitos en esta nueva etapa de sus vidas, pues sin duda el anuncio de la llegada del tercer hijo de la paisa, consolidará aún más esta relación que se convirtió en notica meses atrás y, que desde entonces, ha tenido a miles siguiendo de cerca cada uno de sus pasos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Karina García

Así reaccionó Blessd al enterarse de la confirmación de embarazo de Karina García: ¿qué dijo?

Blessd causó revuelo en redes luego de hacer un curioso comentario tras la confirmación del embarazo de Karina García y Kris R.

Yina Calderón reaccionó al embarazo de Karina García Karina García

Yina Calderón reaccionó a la confirmación del embarazo de Karina García: “nunca me equivoco”

Yina Calderón recordó que ella confirmó el embarazo de Karina García antes que ella y reaccionó tras cumplirse.

Jessica de la Peña rompe el silencio tras la muerte de su papá Viral

Jessica de la Peña está de luto tras la muerte de su papá: con este mensaje lo despide

Jessica de la Peña confirma el lamentable fallecimiento de su padre y lo despide con un conmovedor mensaje que sacude las redes.

Lo más superlike

Sismo en Venezuela se sintió en Colombia y generó tensión en Bogotá. Viral

Se sintió fuerte temblor en Bogotá: ¿dónde fue el epicentro?

Un fuerte temblor se sintió en la tarde de este miércoles 24 de junio en Bogotá y otras ciudades del país.

Goyo acertó marcador de colombia contra congo en el mundial 2026 Selección Colombia

Reconocida cantante predijo marcador de Colombia contra Congo en el Mundial 2026; así lo hizo

Carlos Rivera se presentó en España Talento internacional

Carlos Rivera dio inicio a su gran gira '¡Vida México!', conquistando el público de España

fallece actor de televisión y su esposa tras incendio en su vivienda Viral

Conmoción en el cine: Muere reconocido actor y su esposa en un incendio en su vivienda: ¿quién es?

El look de Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026 que genera expectativa Mundial de fútbol

Katy Perry y su atuendo en la inauguración del Mundial 2026: así será su presentación