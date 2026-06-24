Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Reacciones que dejó el embarazo de Karina García con Kris R: esto dijeron Westcol, Blessd y Yailin

Karina García confirmó su embarazo con Kris R y varias celebridades reaccionaron tras la emotiva noticia.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Reacciones que dejó el embarazo de Karina García con Kris R: esto dijeron Westcol, Blessd y Yailin
Así anunció Karina García su embarazo con Kris R. | Foto: Canal RCN

El nombre de Karina se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital, sino también, confirmar que está embarazada.

Artículos relacionados

¿Cómo confirmó Karina García que está embarazada?

En horas de la tarde de este miércoles 24 de junio, Karina García compartió una ráfaga de fotografías a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de cinco millones de seguidores en la que confirmó su embarazo.

Reacciones que dejó el embarazo de Karina García con Kris R: esto dijeron Westcol, Blessd y Yailin
Karina García confirmó su embarazo con Kris R. | Foto: Canal RCN

Con base en esto, varios internautas han generado todo tipo de reacciones a través de las distintas plataformas digitales al ver el importante momento por el que está atravesando Karina García junto a Kris R.

Así también, dejaron una especial descripción en la que expresaron las siguientes palabras, compartiendo el anuncio de que serán padres:

“Nuestro sueño más bonito, viene en camino”, agregaron Karina y Kris R en la descripción de la publicación.

¿Qué reacciones ha dejado el embarazo de Karina García?

Reacciones que dejó el embarazo de Karina García con Kris R: esto dijeron Westcol, Blessd y Yailin
Esto dijeron las celebridades tras el embarazo de Karina García. | Foto: Canal RCN

Tras el anuncio del embarazo de Karina García al estar embarazada por tercera vez, celebridades como WestCol, Yailin la más viral, Alexa Torrex, Blessd y Carolina Gómez, se pronunciaron al respecto, pues expresaron las siguientes palabras:

“Papi, está cuajando melo, eso fue al ángulo”, “Mi hermanito, felicidades. Caleb ya tiene amigo para hacer música”, “Qué felicidad”, “Me morí de amor amiga, qué felicidad tan grande”, “Estoy muy feliz por lo que has logrado”, expresaron varias celebridades en la descripción de la publicación.

¿Quién es Kris R, el actual novio de Karina García?

El nombre de Kristian Rangel, más conocido como Kris R, se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales al ser un reconocido cantante del género urbano.

Artículos relacionados

Así también, Kris R ha demostrado no solo tener una gran influencia en la música, sino también, al demostrar tener una estable relación con Karina García desde hace varios meses.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Karina García

Así reaccionó Blessd al enterarse de la confirmación de embarazo de Karina García: ¿qué dijo?

Blessd causó revuelo en redes luego de hacer un curioso comentario tras la confirmación del embarazo de Karina García y Kris R.

Yina Calderón reaccionó al embarazo de Karina García Karina García

Yina Calderón reaccionó a la confirmación del embarazo de Karina García: “nunca me equivoco”

Yina Calderón recordó que ella confirmó el embarazo de Karina García antes que ella y reaccionó tras cumplirse.

Jessica de la Peña rompe el silencio tras la muerte de su papá Viral

Jessica de la Peña está de luto tras la muerte de su papá: con este mensaje lo despide

Jessica de la Peña confirma el lamentable fallecimiento de su padre y lo despide con un conmovedor mensaje que sacude las redes.

Lo más superlike

Nico Jurado vivió experiencia paranormal dentro de su vivienda: todo quedó en video Influencers

Influencer colombiano vivió experiencia paranormal dentro de su vivienda: todo quedó en video

Un influencer colombiano sorprendió al compartir un video en el que demostró haber vivido una experiencia paranormal.

Goyo acertó marcador de colombia contra congo en el mundial 2026 Selección Colombia

Reconocida cantante predijo marcador de Colombia contra Congo en el Mundial 2026; así lo hizo

Carlos Rivera se presentó en España Talento internacional

Carlos Rivera dio inicio a su gran gira '¡Vida México!', conquistando el público de España

fallece actor de televisión y su esposa tras incendio en su vivienda Viral

Conmoción en el cine: Muere reconocido actor y su esposa en un incendio en su vivienda: ¿quién es?

El look de Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026 que genera expectativa Mundial de fútbol

Katy Perry y su atuendo en la inauguración del Mundial 2026: así será su presentación