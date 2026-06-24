El nombre de Karina se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital, sino también, confirmar que está embarazada.

¿Cómo confirmó Karina García que está embarazada?

En horas de la tarde de este miércoles 24 de junio, Karina García compartió una ráfaga de fotografías a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de cinco millones de seguidores en la que confirmó su embarazo.

Karina García confirmó su embarazo con Kris R. | Foto: Canal RCN

Con base en esto, varios internautas han generado todo tipo de reacciones a través de las distintas plataformas digitales al ver el importante momento por el que está atravesando Karina García junto a Kris R.

Así también, dejaron una especial descripción en la que expresaron las siguientes palabras, compartiendo el anuncio de que serán padres:

“Nuestro sueño más bonito, viene en camino”, agregaron Karina y Kris R en la descripción de la publicación.

¿Qué reacciones ha dejado el embarazo de Karina García?

Esto dijeron las celebridades tras el embarazo de Karina García. | Foto: Canal RCN

Tras el anuncio del embarazo de Karina García al estar embarazada por tercera vez, celebridades como WestCol, Yailin la más viral, Alexa Torrex, Blessd y Carolina Gómez, se pronunciaron al respecto, pues expresaron las siguientes palabras:

“Papi, está cuajando melo, eso fue al ángulo”, “Mi hermanito, felicidades. Caleb ya tiene amigo para hacer música”, “Qué felicidad”, “Me morí de amor amiga, qué felicidad tan grande”, “Estoy muy feliz por lo que has logrado”, expresaron varias celebridades en la descripción de la publicación.

¿Quién es Kris R, el actual novio de Karina García?

El nombre de Kristian Rangel, más conocido como Kris R, se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales al ser un reconocido cantante del género urbano.

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Así también, Kris R ha demostrado no solo tener una gran influencia en la música, sino también, al demostrar tener una estable relación con Karina García desde hace varios meses.