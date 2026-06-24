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Así reaccionó Blessd al enterarse de la confirmación de embarazo de Karina García: ¿qué dijo?

Blessd causó revuelo en redes luego de hacer un curioso comentario tras la confirmación del embarazo de Karina García y Kris R.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto

Karina García sorprendió este miércoles 25 de junio al anunciar que está esperando un hijo junto al cantante de trap Kris R.

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¿Cómo confirmó Karina García que estaba embarazada de Kris R.?

La noticia fue compartida por la pareja a través de una emotiva publicación en sus redes sociales donde suman millones de seguidores.

En las imágenes se puede ver a la exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia luciendo su pancita de embarazo al lado del mar mientras sostiene una imagen de ecografía y a su lado aparece Kris R abrazándola.

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Otra de las fotografías que llamó la atención muestra a Karina observando el horizonte mientras el cantante le da un beso en el vientre.

Sin duda la publicación se llenó de corazones y comentarios en cuestión de minutos, además de mensajes de felicitación de varios famosos, pero hubo uno que llamó la atención y fue la del cantante paisa Blessd.

¿Qué comentó Blessd sobre el embarazo de Karina García y Kris R?

Blesdd sin dudar hizo un curioso comentarios en la publicación compartida entre Karina García y Kris R.

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“Cabe mi hermanito felicidades ya Caleb tiene parcerito pa’ hacer Musiquita que chimba, bendiciones”, escribió el artista paisa.

Y el comentario generó una ola de reacciones entre los seguidores de Karina quienes de una reaccionaron con risas.

Además, algunos notaron que Blessd dirigió su felicitación principalmente a Kris R, pese a que en redes sociales se habían especulado que la relación de amistad entre ellos estaba fracturada debido a Karina García.

Como bien se recuerda, Karina García y Blessd sostuvieron una relación amorosa en el pasado en el que según estuvieron en un triangulo amoroso con Mariana Zapata, quien era amiga de la modelo paisa.

Por su parte, Blessd recientemente se convirtió en padre junto a su pareja Manuela QM, quien dio a luz a su primer hijo llamado Caleb, nombre que el cantante mencionó en el comentario que dejó en la publicación de Kris R y Karina García.

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