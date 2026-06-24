Terremoto en Venezuela sacudió a Bogotá: los impactantes videos que dejó el movimiento telúrico

El fuerte terremoto que sacudió a Venezuela durante la tarde de este miércoles 25 de junio no solo generó preocupación entre los ciudadanos de ese país, sino que también provocó reacciones en Colombia, donde el movimiento fue percibido en Bogotá.

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¿Qué muestran los videos del terremoto en Venezuela que se hicieron virales?

Minutos después del sismo, las redes sociales se llenaron de videos grabados por ciudadanos que registraron cómo se vivieron los momentos en distintas zonas de Venezuela.

Gran parte de las grabaciones compartidas por los usuarios muestran evacuaciones de edificios, oficinas y viviendas en diferentes ciudades venezolanas.

En varios videos se observa a personas en las calles mientras intentaban ponerse a salvo tras sentir el fuerte movimiento.

Otras imágenes captaron el instante en que lámparas, techos, ventanales y diferentes estructuras comenzaron a moverse por efecto del terremoto.

Videos del terremoto en Venezuela que se sintió en Bogotá. (Fotos: AFP)

Algunas de las grabaciones en redes sociales provienen de Caracas, donde ciudadanos registraron afectaciones visibles en algunas edificaciones.

También se difundieron imágenes de fachadas con daños y reportes de grietas que aparecieron tras el movimiento.

¿Qué se sabe hasta sobre el terremoto que sacudió a Venezuela?

Mientras continúan las labores de verificación, las autoridades y organismos de emergencia mantienen el monitoreo en varias regiones de Venezuela para determinar el alcance del terremoto de magnitud 7,1.

El epicentro fue a 29 kilómetros de San Felipe, en el estado de Yaracuy, en la zona costera de Venezuela.

Los primeros reportes ubican a Carabobo entre las zonas más impactadas por la cercanía con el epicentro del movimiento telúrico.

En Caracas también se adelantan evaluaciones en edificaciones luego de que se reportaran desprendimientos en algunas construcciones.

Otra de las situaciones que generó atención ocurrió en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, donde se reportó el desprendimiento de partes del techo.

Además, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió una alerta para Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Hasta el momento, las entidades encargadas continúan recopilando información para establecer un balance oficial sobre las afectaciones que dejó el terremoto en territorio venezolano y que se sintió también en Bogotá.