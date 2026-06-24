Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Jessica de la Peña está de luto tras la muerte de su papá: con este mensaje lo despide

Jessica de la Peña confirma el lamentable fallecimiento de su padre y lo despide con un conmovedor mensaje que sacude las redes.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Jessica de la Peña rompe el silencio tras la muerte de su papá
Jessica de la Peña rompe el silencio tras la muerte de su papá. (Foto: Freepik)

En la tarde de este miércoles 24 de junio, a través de sus redes sociales, la presentadora de Noticias RCN, Jessica de la Peña anunció el lamentable fallecimiento de su padre.

Artículos relacionados

Sin duda, la noticia conmocionó a todos sus seguidores y amigos, quienes reaccionaron dejándole mensajes en su publicación, en donde compartió un carrusel de varias fotos con su padre.

De hecho, hace algunas semanas, la presentadora ya había sacado a la luz que, su papá estaría pasando por quebrantos de salud y ella estaba ahí pendiente de él, pero claramente se esperaba que el hombre se recuperara; lastimosamente no fue así.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el conmovedor mensaje con el que Jessi de la Peña despide a su padre?

Jessica de la Peña compartió muchos momentos junto a su padre, revelando imágenes con él de su adolescencia y fotos más actuales, en donde también están sus hijos.

Jessica de la Peña está de luto tras la muerte de su papá
Jessica de la Peña rompe el silencio tras la muerte de su papá. (Foto: Freepik)

Sin embargo, lo que más causó conmoción fue el mensaje con el que anunció su partida:

“¿Cómo le explicas al corazón lo que tu cabeza sabe? Mi cabeza tiene claro que ya era tiempo de que descansaras, porque era justo contigo”, escribió.

Así mismo, la presentadora mencionó que ya se había acabado el sufrimiento y que incluso, le había pedido a Dios que tuviera misericordia de él, por eso mismo expresó que su mente ya sabía que era justa su partida.

Artículos relacionados

Sin embargo, reveló que su corazón está triste porque él ya no estará con ella y confesó que estuvo a su lado hasta el último respiro.

¿De qué murió el padre de Jessica de la Peña?

Mencionado anteriormente, desde mayo, Jessica de la Peña había publicado que, su padre ya estaba presentado problemas de su salud, pues lo dejó saber con unas fotos de sus manos sujetándose, revelando que iba a estar a su lado con él, hasta que Dios lo decidiera.

Jessica de la Peña rompe el silencio tras la muerte de su papá
Jessica de la Peña está de luto tras la muerte de su papá. (Foto: Freepik)

No confesó cuáles eran los quebrantos que estaba presentando su padre, pero sí que ya llevaba tiempo enfermito, lo que más la preocupaba a ella y por eso, dijo que era tiempo de que él partiera.

Esto, precisamente, para que descansara de la enfermedad que lo tenía padeciendo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Karina García

Así reaccionó Blessd al enterarse de la confirmación de embarazo de Karina García: ¿qué dijo?

Blessd causó revuelo en redes luego de hacer un curioso comentario tras la confirmación del embarazo de Karina García y Kris R.

Yina Calderón reaccionó al embarazo de Karina García Karina García

Yina Calderón reaccionó a la confirmación del embarazo de Karina García: “nunca me equivoco”

Yina Calderón recordó que ella confirmó el embarazo de Karina García antes que ella y reaccionó tras cumplirse.

Reacciones que dejó el embarazo de Karina García con Kris R: esto dijeron Westcol, Blessd y Yailin Karina García

Reacciones que dejó el embarazo de Karina García con Kris R: esto dijeron Westcol, Blessd y Yailin

Karina García confirmó su embarazo con Kris R y varias celebridades reaccionaron tras la emotiva noticia.

Lo más superlike

Terremoto en Venezuela: impactantes imágenes muestran los efectos del sismo sentido en Bogotá Viral

Terremoto en Venezuela sacudió a Bogotá: los impactantes videos que dejó el movimiento telúrico

Videos muestran cómo se vivió el terremoto en Venezuela que alarmó a Bogotá y otras partes de Colombia.

Goyo acertó marcador de colombia contra congo en el mundial 2026 Selección Colombia

Reconocida cantante predijo marcador de Colombia contra Congo en el Mundial 2026; así lo hizo

Carlos Rivera se presentó en España Talento internacional

Carlos Rivera dio inicio a su gran gira '¡Vida México!', conquistando el público de España

fallece actor de televisión y su esposa tras incendio en su vivienda Viral

Conmoción en el cine: Muere reconocido actor y su esposa en un incendio en su vivienda: ¿quién es?

El look de Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026 que genera expectativa Mundial de fútbol

Katy Perry y su atuendo en la inauguración del Mundial 2026: así será su presentación