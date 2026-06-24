Jessica de la Peña está de luto tras la muerte de su papá: con este mensaje lo despide

En la tarde de este miércoles 24 de junio, a través de sus redes sociales, la presentadora de Noticias RCN, Jessica de la Peña anunció el lamentable fallecimiento de su padre.

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Sin duda, la noticia conmocionó a todos sus seguidores y amigos, quienes reaccionaron dejándole mensajes en su publicación, en donde compartió un carrusel de varias fotos con su padre.

De hecho, hace algunas semanas, la presentadora ya había sacado a la luz que, su papá estaría pasando por quebrantos de salud y ella estaba ahí pendiente de él, pero claramente se esperaba que el hombre se recuperara; lastimosamente no fue así.

¿Cuál fue el conmovedor mensaje con el que Jessi de la Peña despide a su padre?

Jessica de la Peña compartió muchos momentos junto a su padre, revelando imágenes con él de su adolescencia y fotos más actuales, en donde también están sus hijos.

Jessica de la Peña rompe el silencio tras la muerte de su papá. (Foto: Freepik)

Sin embargo, lo que más causó conmoción fue el mensaje con el que anunció su partida:

“¿Cómo le explicas al corazón lo que tu cabeza sabe? Mi cabeza tiene claro que ya era tiempo de que descansaras, porque era justo contigo”, escribió.

Así mismo, la presentadora mencionó que ya se había acabado el sufrimiento y que incluso, le había pedido a Dios que tuviera misericordia de él, por eso mismo expresó que su mente ya sabía que era justa su partida.

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Sin embargo, reveló que su corazón está triste porque él ya no estará con ella y confesó que estuvo a su lado hasta el último respiro.

¿De qué murió el padre de Jessica de la Peña?

Mencionado anteriormente, desde mayo, Jessica de la Peña había publicado que, su padre ya estaba presentado problemas de su salud, pues lo dejó saber con unas fotos de sus manos sujetándose, revelando que iba a estar a su lado con él, hasta que Dios lo decidiera.

Jessica de la Peña está de luto tras la muerte de su papá. (Foto: Freepik)

No confesó cuáles eran los quebrantos que estaba presentando su padre, pero sí que ya llevaba tiempo enfermito, lo que más la preocupaba a ella y por eso, dijo que era tiempo de que él partiera.

Esto, precisamente, para que descansara de la enfermedad que lo tenía padeciendo.