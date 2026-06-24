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Jenny López, esposa de Jhonny Rivera se viste de luto tras lamentable pérdida familiar: ¿quién?

Jenny López compartió dolorosa fotografía en sus redes tras despedir a importante miembro de su familia que falleció.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Jenny López, esposa de Jhonny Rivera se viste de luto tras lamentable pérdida familiar: ¿quién?
¿Cuál es el importante integrante de la familia de Jenny López que falleció? | Foto: Canal RCN y Freepik

El nombre de Jenny López se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida cantante del género popular y ser esposa de Jhonny Rivera, sino también, por anunciar el fallecimiento de un importante miembro de su familia.

La noticia fue confirmada principalmente a través de una dolorosa fotografía compartida por parte de Jenny en sus redes sociales en la que dejó un sentido mensaje al respecto.

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¿Quién fue el importante miembro de la familia de Jenny López que falleció en las últimas horas?

Jenny López, esposa de Jhonny Rivera se viste de luto tras lamentable pérdida familiar: ¿quién?
Jenny López confirmó el doloroso fallecimiento de su abuelo. | Foto: Freepik

Recientemente, Jenny López compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores el doloroso momento por el que está atravesando, pues falleció su abuelo y lo confirmó con las siguientes palabras:

“Adiós abuelito de mi alma. Gracias Dios por permitirme haber disfrutado de un ser tan maravilloso. Les pido una oración por mi familia, estamos pasando por un momento realmente doloroso”, expresó Jenny López en la descripción de la publicación.

En la fotografía que compartió Jenny López, se evidencia que el abuelo de Jenny tuvo la oportunidad de asistir a su matrimonio con Jhonny Rivera el cual se llevó a cabo a principios de este año.

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Aunque por el momento no se ha confirmado la causa de la muerte del abuelo de Jenny López, varios de los seguidores de la artista le han enviado sentidos mensajes de apoyo por el difícil momento que está atravesando a nivel emocional.

Jenny López, esposa de Jhonny Rivera se viste de luto tras lamentable pérdida familiar: ¿quién?
Así despidió Jenny López a su abuelo tras su fallecimiento. | Foto: Freepik

En medio del difícil momento que está atravesando Jenny López y su familia, varios de sus allegados e internautas comentaron la publicación con palabras de apoyo.

¿Jhonny Rivera se ha pronunciado tras el difícil momento por el que está atravesando su esposa?

Aunque por el momento Jhonny Rivera no se ha pronunciado al respecto tras el desafortunado fallecimiento del abuelo de Jenny López, sus seguidores están bajo la expectativa de lo que pueda decir al respecto.

De igual modo, se evidencia que la relación el matrimonio de Jenny y Jhonny se ha posicionado como uno de los más estables de la farándula colombiana, en especial, por todo lo que han compartido a lo largo de su relación.

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