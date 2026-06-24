Radamel Falcao se ha convertido en tendencia tras su aparición en el Estadio Guadalajara el pasado 23 de junio en medio del partido que se llevó a cabo entre la Selección Colombia quien le ganó 1-0 a RD Congo en el Mundial 2026.

Además, Falco, quien es un reconocido futbolista colombiano e hizo parte de la tricolor durante varios años, se pronunció tras el reciente triunfo del equipo con RD Congo y su mensaje ha desatado una ola de opiniones en redes.

¿Cuál fue el mensaje que compartió Falcao tras el reciente triunfo de Colombia en el Mundial 2026?

¿Cuál video compartió Falcao tras el triunfo de la tricolor? | AFP: Luis Acosta

En las últimas horas, una gran variedad de internautas ha generado todo tipo de comentarios a través de las distintas plataformas digitales tras el reciente video que sacó a la luz Falcao al pronunciarse después el triunfo de la Selección Colombia, pues, expresó las siguientes palabras:

“Clasificamos, vamos Colombia”, expresó Falcao en el video.

En el reciente video que compartió Falcao se evidencia que disfrutó en apoyar a todos los futbolistas que se relucieron en la cancha ante el reciente encuentro deportivo con RD Congo, en especial, por el gol que anotó Daniel Muñoz.

Así también, Falcao ha demostrado que es un destacado comentarista, llevando a cabo que su talento va más allá dentro de la cancha, sino también, en la locución por su amplia trayectoria en el campo del fútbol.

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Con base a la reciente publicación que compartió Falcao a través de sus redes sociales, se evidencia que ha sorprendido con todos sus conocimientos, en especial, por enviarle todo su apoyo a la Selección Colombia.

¿Cuál fue el último Mundial de fútbol en el que estuvo Radamel Falcao?

Este fue el último Mundial en el que estuvo Radamel Falaco. | AFP: Juan Mabromata

Cabe destacar que Falcao se ha convertido en uno de los delanteros colombianos con gran influencia, pues, ha demostrado que no solo cuenta con una amplia trayectoria profesional, sino que también, llevó en alto el nombre de la Selección Colombia de Fútbol.

Así también, muchos de sus seguidores lo han recordado por su paso en varios Mundiales, como en el 2014 en Brasil y el último en el que hizo parte en el 2018 en Rusia.

Posteriormente, el futbolista aprovechó la oportunidad para demostrad que el fútbol es su principal fuente de inspiración por los importantes logros que adquirió a lo largo de su amplia trayectoria profesional.