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James Rodríguez habló del partido contra Portugal: ¿le respondió a Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo se pronunció sobre Colombia tras ser su próximo rival y James Rodríguez le responde sobre Portugal.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
James lanzó contundente mensaje antes del duelo con Portugal
James habló del duelo contra Portugal y sus palabras generaron revuelo. (AFP/ Mike Nowak - AFP/ Alex Slitz)

La Copa Mundial FIFA 2026 ha traído emociones para los colombianos, primero, porque la tricolor volvió a un mundial después de ocho años, debido a que en 2022 no clasificaron.

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Segundo, la Selección ha jugado dos veces en esta copa y ambas las ha ganado, pues en el primer partido vencieron a Uzbekistán con un marcador de tres a cero y en su segunda jugada, metieron un gol a cero contra República Democrática del Congo.

Sin duda, una racha maravillosa tras tanto tiempo sin estar en un importante evento deportivo y es que Colombia está de primeras en la tabla de posiciones, clasificando de la fase de grupos a los dieciseisavos.

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Por ahora, conservan este lugar y solo queda esperar cómo les irá este sábado 27 de junio contra Portugal, por lo que James se pronunció al respecto y mencionó cómo será competir contra el equipo adversario.

¿Qué dijo James Rodríguez sobre su partido contra Portugal?

Tras vencer con un gol a cero a República Democrática del Congo en el Mundial 2026, la Selección Colombia festejó haber logrado su segunda victoria.

James habló del duelo contra Portugal y sus palabras generaron revuelo
James Rodríguez habló del partido contra Portugal. (AFP/ Ulises RUIZ)

Por lo que, en entrevista, James Rodríguez habló de cómo ve su enfrentamiento contra Portugal este sábado y dijo:

“Contra Portugal creo que va a ser otro tipo de juego. Ellos juegan más, dan mucho más espacio, o dan mucha más calidad. Creo que, cuando jugamos contra equipos, nos sentimos bien cómodos”.

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Precisamente por sus palabras, se tienen muchas expectativas al enfrentar a una de las Selecciones más fuertes que tiene la Copa del mundo este año.

¿Cristiano Ronaldo dijo algo sobre Colombia y por eso James se pronunció?

Cristiano Ronaldo fue entrevistado tras su último partido en la Copa Mundial 2026, en donde mencionó que tendrán un duro partido y que se sigue preparando, pues contestó a las criticas por su edad.

James Rodríguez habló del partido contra Portugal
James lanzó contundente mensaje antes del duelo con Portugal. (AFP/ Ulises RUIZ)

Sin embargo, quien habló sobre la tricolor fue Roberto Sánchez, técnico de Portugal y expresó que, sabe que Colombia tiene muy buenos jugadores y conocen su emoción por estar en un Mundial.

Por ahora, solo queda esperar que llegue la fecha para este gran partido y sí, saber en qué condición están los dos equipos para el resto del mundial.

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