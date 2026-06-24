Desde que inició el Mundial 202, varios hinchas de han apoderado de las redes sociales, en especial, por el curioso aspecto que han tenido al apoyar a los equipos durante los diferentes partidos que se han llevado a cabo.

En el pasado partido que hubo entre la Selección Colombia quien le ganó 1-0 a RD Congo, los internautas se sorprendieron con el misterioso hincha congoleño, llamado Michel Kuka Mbodalinga, conocido como ‘hombre estatua’ que acaparó la atención mediática.

Otro de los hinchas que se ha apoderado de las redes sociales es Udi Neco, de Turquía, quien se volvió viral por su curioso aspecto.

Artículos relacionados Talento nacional ¿Qué ocurrirá tras victoria de Abelardo de la Espriella?, esta fue la predicción que hizo el Profesor Salomón

¿Quién es Udi Neco, el hincha turco que se ha vuelto viral en el Mundial 2026?

¿Por qué Udi Neco ha sido viral en redes? | AFP: Stu Forster

Aunque Turquía tuvo un paso fugaz por el Mundial 2026, varios internautas se han sorprendido por cómo luce uno de los hinchas que estuvo presente en varios de los partidos del equipo, quien ha acaparado la atención mediática.

Por esta razón, el nombre de Udi Neco se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por ser un reconocido hincha de Turquía, sin oque también, por el misterioso aspecto con el que se va al Mundial 2026.

Así también Udi Neco ha compartido en varias ocasiones a través de sus redes sociales que luce con un aspecto diferente al de otras personas, en especial, cuando juega Turquía, cuyo equipo le brindó todo su apoyo.

¿Quién es el hombre que personifica a Udi Neco, uno de los hinchas más virales del Mundial 2026?

El nombre de Necdet Ölçerman, más conocido como Udi Neco se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales por ser un reconocido creador de contenido quien se ha posicionado como uno de los hinchas de Turquía más virales.

¿Quién es Udi Neco, el misterioro hincha de Turquía? | AFP: Dean Mouhtaropoulos

El aspecto con el que Necdet interpreta a Udi Neco es un hombre cubierto de negro que utiliza lentes de contactos azules y una barba blanca, cuyo aspecto misterioso ha tomado por sorpresa a todos los internautas.

Entre tanto, varios hinchas lo han comparado con el ‘hombre estatua’ que estuvo presente en el reciente partido de la Selección Colombia ante RD Congo.