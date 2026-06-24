Juliana Calderón rompió el silencio sobre el padre de su bebé y causó revuelo en redes: ¿quién es?

Desde que confirmó que está esperando a su primer hijo, Juliana Calderón ha compartido algunos detalles de esta nueva etapa de su vida. Sin embargo, hay un tema que sigue despertando la curiosidad de sus seguidores: la identidad del padre del bebé.

Aunque la creadora de contenido ha mostrado parte de su proceso de embarazo en redes sociales, hasta el momento ha preferido mantener en privado quién es el hombre que la acompaña en esta etapa.

Recientemente, Juliana volvió a referirse al tema y su respuesta no tardó en generar reacciones entre sus seguidores.

¿Quién es el padre del bebé de Juliana Calderón?

A través de Instagram, Juliana Calderón compartió un divertido video junto a su hermana, Yina Calderón, en el que abordaron una de las preguntas que más recibe la futura mamá.

En el clip, Yina le pregunta quién era el padre del bebé que espera en el texto del video. Sin embargo, lejos de revelar su identidad, Juliana respondió utilizando la canción Así es rico de Juliana Velásquez, Juan Duque y Emyl Rusev.

La parte de la canción utilizada en el video dice: "No te lo puedo enseñar, ¿cómo te lo explico?"

Con esta respuesta, la empresaria dejó claro que todavía no está lista para compartir públicamente esa información.

No obstante, esta no es la primera vez que aborda el tema. Hace algunas semanas aseguró que hablará sobre el padre de su hijo cuando se sienta preparada para hacerlo.

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¿Por qué aumentaron las especulaciones sobre el padre del bebé?

Las dudas sobre la identidad del hombre aumentaron recientemente luego de que Juliana compartiera un video en el que aparecía tomada de la mano de una persona cuya identidad no mostró.

La publicación despertó una ola de comentarios de usuarios que aseguraron que podría tratarse del padre del bebé.

Sin embargo, Juliana no confirmó ni desmintió estas teorías, por lo que el misterio sigue intacto.

Por ahora, la influencer ha decidido mantener esa parte de su vida sentimental lejos del foco público y concentrarse en compartir los momentos más especiales de su embarazo.

La respuesta de Juliana Calderón sobre el padre de su hijo que desató comentarios (Foto Canal RCN)

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¿Juliana Calderón va a tener una niña o un niño?

En un en vivo con sus seguidores, Juliana habló sobre cómo ha vivido esta nueva etapa, los cambios físicos y emocionales que ha experimentado y algunos detalles sobre la llegada de su bebé.

Durante la conversación confirmó que está esperando un niño, noticia que emocionó a muchos de sus seguidores. Además, reveló que si hubiera sido niña ya tenía un nombre en mente: Guadalupe o Dulce María.

Aunque todavía no ha compartido públicamente el nombre que llevará su hijo, sí ha dejado claro que se encuentra disfrutando plenamente de esta nueva experiencia como futura mamá y que continuará mostrando algunos momentos de su embarazo a través de sus redes sociales.