Georgina Rodríguez habló del retiro de Cristiano Ronaldo previo al duelo entre Colombia vs Portugal

Georgina Rodríguez sorprendió al hablar en una reciente entrevista sobre el futuro de Cristiano Ronaldo, quien actualmente disputa el Mundial 2026con la selección de Portugal.

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¿Qué dijo Georgina Rodríguez sobre el retiro de Cristiano Ronaldo?

La empresaria e influencer respondió a una de las preguntas que con más frecuencia le hacen sobre el futbolista portugués.

Actualmente, Cristiano Ronaldo se encuentra disputando el Mundial 2026 con la selección de Portugal, que además se prepara para enfrentar a Colombia en uno de los próximos compromisos del torneo.

Georgina contó que en varias ocasiones le ha dicho a Cristiano Ronaldo que ya ha conseguido muchos logros a lo largo de su carrera y que podría dedicar más tiempo a otros aspectos de su vida.

Georgina Rodríguez sorprendió al hablar del retiro de Cristiano Ronaldo antes de enfrentar a Colombia. (Fotos: AFP)

“Yo le digo muchas veces: ‘Cris, ya tienes todo, vamos a disfrutar un poco de la vida’”, expresó durante la entrevista Georgina.

Sin embargo, también reveló que la respuesta del delantero suele ser la misma. Según explicó, Cristiano Ronaldo le recuerda que lo más importante para él sigue siendo su familia y el fútbol una de sus mayores pasiones.

“Es mi pasión”, aseguró Georgina revelar lo que dice Cristiano Ronaldo cuando hablan sobre el tema.

La modelo también aseguró que sigue viendo a Cristiano con la misma motivación que tenía cuando lo conoció, razón por la que considera que mantiene intacta su pasión por el deporte.

Además, cuando le preguntaron cuándo cree que Cristiano Ronaldo debería retirarse del fútbol profesional, Georgina respondió entre risas.

“De hecho, cuando me preguntan: ‘¿Cuándo tú crees que Cristiano Ronaldo se deba retirar?’, pues sinceramente igual a los 50”, comentó.

¿Por qué el look de Georgina Rodríguez también llamó la atención?

Más allá de sus palabras sobre Cristiano Ronaldo, varios usuarios reaccionaron al atuendo que llevaba Georgina Rodríguez durante la entrevista.

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La empresaria apareció con un corsé blanco que llamó la atención pues muchos aseguraron que no le quedaba bien por la forma en la que se le veía su espalada y sus brazos: “Le queda muy mal, pero muy mal el corsé”.

Georgina Rodríguez sorprendió al hablar del retiro de Cristiano Ronaldo antes de enfrentar a Colombia. (Fotos: AFP)

Por lo pronto, los aficionados continúan expectantes sobre lo que ocurrirá el próximo sábado, 27 de junio, cuando Portugal enfrente a Colombia en Miami en el Mundial de Fútbol 2026.