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Sale a la luz video de Maiker y Cara Rodríguez discutiendo por Beéle: ¿qué pasó?

Maiker y Cara Rodríguez causaron conmoción en redes tras video en donde se ven discutiendo por controversia con Beéle.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
La reacción de Maiker y Cara Rodríguez por Beéle quedó grabada en video
Sale a la luz video de Maiker y Cara Rodríguez en plena discusión por Beéle. (Foto/ Canal RCN)

Tras La casa de los famosos Colombia, la cual su tercera temporada tuvo su fin el pasado 29 de mayo dejando a Alejandro Estrada como ganador, algunos exparticipantes se volvieron a reunir para hacer el famoso paseo.

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Pues durante la competencia, Valentino Lázaro fue quien más habló del tema y no demoró ni un mes para hacer real el encuentro con sus excompañeros, quienes ya están juntos y, de hecho, ha sorprendido algunos juntes.

Así mismo, también hay otras personas en el comentado paseo y no son precisamente del reality, ya que son amigos de los famosos.

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Este encuentro se planeó entre los exparticipantes quienes hicieron parte del top ocho, pero Valentino reveló quiénes cancelaron y quiénes sí asistirían. De hecho, ya están juntos, por lo que han publicado contenido a través de sus redes sociales.

Justo, es Maiker Smith quien sorprende con su participación al paseo en yate y, además, hizo un video con Cara Rodríguez, el cual generó diversas reacciones.

¿Cuál es el video de Maiker Smith supuestamente discutiendo con Cara Rodríguez?

A través de su cuenta oficial de Instagram, Maiker Smith publicó un clip con Cara Rodríguez, precisamente en el yate con el que están otros exparticipantes de La casa de los famosos Colombia.

Sale a la luz video de Maiker y Cara Rodríguez en plena discusión por Beéle
La discusión entre Maiker y Cara Rodríguez por Beéle que se volvió viral. (Foto/ Canal RCN)

En el clip, se ve que Cara le discute a Maiker mientras él se defiende, pero claramente es una broma, por lo que escribe en su video: “Yo, explicándole a Cara que los videos que hice sobre su ella y su ex, eran parodia”.

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¿Qué dijo Cara Rodríguez al reaccionar tras el video de Maiker?

Por supuesto, Maiker estaba hablando de Beéle, por lo que generó muchos comentarios con carita de risa, ya que esto sí les divirtió a los seguidores del creador de contenido.

La discusión entre Maiker y Cara Rodríguez por Beéle que se volvió viral
La reacción de Maiker y Cara Rodríguez por Beéle quedó grabada en video. (Foto/ Canal RCN)

Por su parte, Cara Rodríguez también reaccionó y dejó un comentario en la publicación del famoso, escribiendo: ¿por qué no dices lo que te estaba diciendo y a quien le iba decir?, añadiendo caritas de secreto.

El clip gustó tanto que tiene más de 30 mil me gusta y casi 600 comentarios, pues sí generó gracia debido a que el tema fue bastante polémico en su momento.

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