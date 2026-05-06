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Cara Rodríguez y Beba finalmente se conocieron: ¿se llevaron bien?

Valentino Lázaro compartió el momento en que dos de las personas más importantes para él se conocieron por primera vez .

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
El esperado encuentro entre Cara y Beba ya ocurrió: así reaccionaron
El esperado encuentro entre Cara y Beba ya ocurrió: así reaccionaron (Foto Canal RCN)

Luego de la final de La casa de los famosos Colombia, varios de los participantes han comenzado a cumplir los planes y encuentros que prometieron durante y después de su paso por el reality.

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Uno de los casos más comentados ha sido el de Valentino Lázaro y Beba de la Cruz, quienes fortalecieron su amistad tras el programa y continúan compartiendo tiempo juntos fuera de cámaras.

Sin embargo, una reciente publicación de Valentino llamó la atención de sus seguidores al mostrar por primera vez a dos personas muy importantes para él compartiendo en el mismo lugar: Beba y Cara.

Valentino reunió a Cara y Beba por primera vez
Valentino reunió a Cara y Beba por primera vez (Foto Canal RCN)

¿Cómo fue el primer encuentro entre Cara y Beba?

A través de sus historias de Instagram, Valentino compartió un video grabado en un restaurante de Medellín en el que se observa a Beba y Cara conversando de manera relajada.

Las imágenes rápidamente despertaron la curiosidad de los seguidores del creador de contenido, quienes querían saber cómo sería la interacción entre ambas.

Junto al video, Valentino escribió un mensaje que dejó claro que el encuentro fue mucho mejor de lo que muchos imaginaban:

“Al final mis mejores amigas se terminaron llevando súper bien”.

La publicación generó comentarios entre sus seguidores, quienes se alegraron por el creador de contendio, ya que estaba nervioso que sus amigas no hicieran "click".

Además, Valentino compartió otro momento en el que Cara aparece compartiendo y riendo junto a Tebi Bernal, demostrando que la noche estuvo llena de buenos momentos y buena compañía.

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¿Qué dijo Beba sobre Cara y este nuevo encuentro?

La barranquillera también reaccionó al video compartido por Valentino. Beba reposteó la historia en su cuenta de Instagram y acompañó la publicación con un mensaje que llamó la atención de sus seguidores.

“Las personas que Dios está poniendo en mi camino”.

La frase fue interpretada por muchos como una muestra de agradecimiento por las nuevas amistades y vínculos que ha construido después de su paso por La casa de los famosos Colombia.

Por ahora, tanto Beba como Cara continúan compartiendo momentos con Valentino durante su viaje por Medellín, mientras que sus seguidores están pendientes de qué otros planes harán juntos.

Cara y Beba finalmente se conocieron: el resultado sorprendió a Valentino
Cara y Beba finalmente se conocieron: el resultado sorprendió a Valentino (Foto Canal RCN)
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