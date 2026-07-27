Isabella Ladera destapó la verdadera razón por la que dio a luz en casa: esto confesó

Han pasado varias semanas desde que Isabella Ladera confirmó el nacimiento de su segundo hijo, noticia que en su momento y todavía continúa acaparando la atención en redes sociales, especialmente por la manera en la que la creadora de contenido decidió traer a su bebé al mundo.

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¿Por qué Isabella Ladera decidió dar a luz en su casa y no en un hospital?

Precisamente, en medio del interés que esta decisión causó en los millones de seguidores que ostenta en su cuenta de Instagram, fue que la modelo venezolana decidió romper el silencio para aclarar de una vez por todas las razones por las que optó por tener a su hijo con la ayuda de una mujer partera y no en un centro médico como lo hacen la mayoría de las mujeres.

La revelación se hizo luego de que en medio de la famosa dinámica de preguntas y respuestas, Ladera fuera interrogada puntualmente por este tema, pregunta que respondió abiertamente y sin ningún tipo de tapujo, "Por qué tu decisión de parir en casa", escribió un internauta.

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"Porque mi embarazo gracias a Dios fue seguro y normal, no había riesgo alguno. Siento que un embarazo así es un proceso natural y en los hospitales no lo humanizan como deberían", señaló la mujer por medio de sus historias.

Isabella Ladera y las razones por las que no quiso dar a luz en un hospital. (Fotos: AFP y Freepik)

¿Qué dijo Isabella Ladera sobre el parto de su hijo Koa en casa?

De acuerdo con lo mencionado por la influencer, no está de acuerdo con la atención que reciben las mujeres embarazadas en los hospitales teniendo en cuenta que no les permiten madrugar, ni tampoco estar en una posición en la que estén cómodas, además, señaló que no las dejan comer, ni descansar antes ni después del parto.

"Hay demasiada intervención de enfermeras y yo me quería evitar todo eso y tener mi parto lo más humano posible", agregó la también empresaria.

Esto reveló Isabella Ladera sobre su parto en casa. (Foto: AFP)

Según lo comentó, el parto de Koa, quien nació como fruto de su amor con Hugo García, se extendió por 26 horas ya que los dolores empezaron el 10 de julio y su bebé nació al siguiente día.

Por ahora, la joven creadora digital continúa disfrutando de esta nueva etapa de su vida junto a su pareja y la pequeña Mía, quien fue la encargada de darle el título de mamá años atrás.