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Influencer colombiano vivió experiencia paranormal dentro de su vivienda: todo quedó en video

Un influencer colombiano sorprendió al compartir un video en el que demostró haber vivido una experiencia paranormal.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Nico Jurado vivió experiencia paranormal dentro de su vivienda: todo quedó en video
Nico Jurado vivió experiencia paranormal dentro de su vivienda: todo quedó en video. (Foto Freepik).

El reconocido influencer colombiano Nico Jurado sorprendió a sus cientos de seguidores al revelar un momento que calificó como una experiencia paranormal dentro de su nueva vivienda. El creador de contenido compartió un video en el que quedó registrado el hecho que generó terror entre los internautas.

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¿Qué experiencia paranormal vivió Nico Jurado en su apartamento?

Durante la tarde de este miércoles 24 de junio, el reconocido influenciador Nico Jurado compartió un corto audiovisual en sus redes sociales en el que reveló a sus seguidores que la noche anterior, poco después de llegar a su apartamento, presenció lo que parece ser una experiencia paranormal.

El impactante video de Nico Jurado tras una experiencia paranormal en su vivienda
El impactante video de Nico Jurado tras una experiencia paranormal en su vivienda. (Foto Freepik).

“Anoche me asustaron y tengo aquí el video. No sé si me asustó una persona que estaba cometiendo un crimen, o me asustó un fantasma, no tengo ni idea la verdad; estoy como muy rayado”.

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En el video compartido a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Jurado cuenta que justo cuando se encontraba realizando un en vivo mientras se realizaba su skin care un grito de una mujer pidiendo ayuda de manera desesperada comenzó a escucharse en la zona.

De manera inmediata el creador de contenido menciona que salió de su baño para escuchar con claridad de dónde se escuchaban los gritos mientras se comunicaba con la portería para alertar a los celadores de la unidad.

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Sin embargo, al regresar a su en vivo se dio cuenta de que este se había detenido solo, y que además, el grito había quedado grabada de manera aterradora, repitiéndose un par de veces antes de finalizar.

¿Nico Jurado alertó a las autoridades tras inesperado episodio en su edificio?

Jurado mencionó además que se comunicó con la policía para alertarlos sobre lo sucedido, pero desde aquel momento no supo más sobre aquella situación, todo esto mientras enseñó dicho segmento aterrador.

Sin embargo, lo que califica de paranormal es que justo antes de que todo esto pasara un internauta le preguntó si había tenido alguna experiencia de este tipo dentro de su hogar y pocos minutos después comenzó a pasar todo.

Nico Jurado y su experiencia paranormal en casa que quedó grabada en video
Nico Jurado y su experiencia paranormal en casa que quedó grabada en video. (Foto Freepik).
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