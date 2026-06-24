Karina García confirmó su embarazo y esto publicó Altafulla en sus redes: “Te mando un beso”

Karina García sorprendió a sus seguidores al confirmar que está esperando un bebé junto a Kris R. Luego de conocerse la noticia, varios internautas visitaron las redes de su expareja sentimental, Andrés Altafulla, para saber si se había pronunciado al respecto. Allí encontraron un video que llamó la atención por el mensaje que compartió.

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¿Cómo confirmó su embarazo Karina García?

Tras varias semanas desde que Yina Calderón reveló su embarazo de manera anticipada y generó rumores al respecto, Karina García decidió pronunciarse oficialmente y confirmar la noticia este miércoles 24 de junio.

Karina García confirmó su embarazo con el cantante Kris R. Foto | Canal RCN.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia sorprendió a sus seguidores al compartir en su cuenta oficial de Instagram, donde reúne una gran comunidad, un carrete de fotografías en el que mostró su pancita de embarazo junto a las ecografías de su bebé, en compañía de su actual pareja sentimental Kris R.

“Nuestro sueño más bonito, viene en camino”, escribió la creadora de contenido en la publicación que compartió junto al artista.

Desde entonces, la publicación de Karina García junto a Kris R. recibió múltiples reacciones de sus seguidores, quienes celebraron la noticia y enviaron mensajes de felicitación por la llegada de su bebé.

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¿Altafulla reaccionó al embarazo de Karina García?

Sin embargo, tras la confirmación del embarazo de Karina García junto a Kris R., la atención de sus seguidores se dirigió hacia Andrés Altafulla, su expareja sentimental, para conocer si había reaccionado a la noticia.

En medio de la expectativa, internautas revisaron sus redes sociales y encontraron una publicación que llamó la atención por el mensaje que compartió. En esta, el ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia se mostró muy emocionado y eufórico, pero no por el embarazo de Karina, sino por continuar viviendo la experiencia del Mundial de fútbol 2026 donde se encuentra actualmente.

Karina García sorprendió a sus seguidores con episodio que aumentó rumores de embarazo. (Foto Canal RCN | Freepik).

"Estamos haciendo los últimos empacamientos, porque hoy nos vamos para Ciudad de México, porque esta experiencia sigue, no la podemos dejar caer. Te mando un beso"

De esta manera, por el momento el joven cantante no ha hecho mención a esta nueva etapa en la vida de su expareja sentimental.