El video que revela cómo la Selección Colombia ensayó el baile para celebrar el gol frente RD Congo

En medio de la emoción por el reciente triunfo de la Selección Colombia en la Copa Mundial 2026, en las últimas horas han empezado a circular videos en los que ha quedado en evidencia algunos de los momentos previos al encuentro que tuvo lugar en Guadalajara en donde se enfrentaron contra República Democrática del Congo.

¿Cómo se prepararon los jugadores de la Selección Colombia para el baile de celebración del gol?

Uno de ellos, tuvo que ver con la preparación de los jugadores previo al encuentro deportivo, puntualmente sobre cómo sería la celebración en caso de anotar un gol en este encuentro en donde resultaron venciendo a su rival.

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En la grabación que rápidamente empezó a circula en redes sociales y ser tendencia, se puede apreciar con lujo de detalle cómo varios integrantes del equipo se tomaron unos minutos de su exigente entrenamiento físico para ensayar el baile del festejo.

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En el comentado video, también se aprecia cómo en primer lugar, Daniel Muñoz y Juan Fernando Quintero están preparando los pasos y, en segundo, cómo se vio finalmente la coreografía.

¿Cuánto quedó el partido de la Selección Colombia y República Democrática del Congo?

Cabe señalar que, en la noche del pasado martes 24 de junio, el equipo de Néstor Lorenzo sumó una importante victoria en la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 tras imponerse por la mínima diferencia (1-0) frente a República Democrática del Congo.

Daniel Muñoz anotó el gol contra Rep. del Congo (Foto de AFP/Ulises RUIZ)

El encuentro, disputado en territorio mexicano, estuvo marcado por la intensidad y la presión de ambos equipos, que sabían que los tres puntos eran fundamentales para acercarse a la clasificación a la siguiente ronda.

Y aunque en el primer tiempo, ambos equipos evitaron el gol y se mantuvieron firmes en la defensa, la recompensa para Colombia llegó gracias a una jugada colectiva que terminó con el único gol de la noche, suficiente para inclinar la balanza a favor de la Tricolor.

Así prepararon los jugadores de la Selección Colombia su baile de celebración AFP: Luis ACOSTA

Tras la anotación, el equipo colombiano manejó el resultado con inteligencia, manteniendo el orden en defensa y evitando que República Democrática del Congo encontrara espacios para reaccionar.