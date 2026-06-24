Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

El video que revela cómo la Selección Colombia ensayó el baile para celebrar el gol frente RD Congo

En las últimas horas, salió a la luz el video en el que se puede apreciar al equipo de Néstor Lorenzo practicando para festejar el gol.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Jugadores de la Selección Colombia posan en el terreno de juego.
Así ensayó la Selección Colombia su baile de celebración del gol. Foto | Canal RCN.

En medio de la emoción por el reciente triunfo de la Selección Colombia en la Copa Mundial 2026, en las últimas horas han empezado a circular videos en los que ha quedado en evidencia algunos de los momentos previos al encuentro que tuvo lugar en Guadalajara en donde se enfrentaron contra República Democrática del Congo.

Artículos relacionados

¿Cómo se prepararon los jugadores de la Selección Colombia para el baile de celebración del gol?

Uno de ellos, tuvo que ver con la preparación de los jugadores previo al encuentro deportivo, puntualmente sobre cómo sería la celebración en caso de anotar un gol en este encuentro en donde resultaron venciendo a su rival.

Artículos relacionados

En la grabación que rápidamente empezó a circula en redes sociales y ser tendencia, se puede apreciar con lujo de detalle cómo varios integrantes del equipo se tomaron unos minutos de su exigente entrenamiento físico para ensayar el baile del festejo.

Artículos relacionados

En el comentado video, también se aprecia cómo en primer lugar, Daniel Muñoz y Juan Fernando Quintero están preparando los pasos y, en segundo, cómo se vio finalmente la coreografía.

¿Cuánto quedó el partido de la Selección Colombia y República Democrática del Congo?

Cabe señalar que, en la noche del pasado martes 24 de junio, el equipo de Néstor Lorenzo sumó una importante victoria en la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 tras imponerse por la mínima diferencia (1-0) frente a República Democrática del Congo.

Daniel Muñoz
Daniel Muñoz anotó el gol contra Rep. del Congo (Foto de AFP/Ulises RUIZ)

El encuentro, disputado en territorio mexicano, estuvo marcado por la intensidad y la presión de ambos equipos, que sabían que los tres puntos eran fundamentales para acercarse a la clasificación a la siguiente ronda.

Y aunque en el primer tiempo, ambos equipos evitaron el gol y se mantuvieron firmes en la defensa, la recompensa para Colombia llegó gracias a una jugada colectiva que terminó con el único gol de la noche, suficiente para inclinar la balanza a favor de la Tricolor.

Esposa de Juanfer Quintero en el Mundial 2026
Así prepararon los jugadores de la Selección Colombia su baile de celebración AFP: Luis ACOSTA

Tras la anotación, el equipo colombiano manejó el resultado con inteligencia, manteniendo el orden en defensa y evitando que República Democrática del Congo encontrara espacios para reaccionar.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

El gesto de los colombianos con un hincha del Congo que está conmoviendo las redes Mundial de fútbol

El comentado gesto de los colombianos con un hincha del Congo que sacude las redes

En redes se hizo viral el comentado gesto que tuvieron colombianos con un hincha del Congo en el Mundial 2026.

Reconocida vidente asegura que algo extraño ocurrirá en el partido entre Brasil y Escocia Copa Mundial

Reconocida vidente lanzó inquietante predicción para partido de Brasil: jugadores se verían afectados

Vó Bahiana, una popular vidente brasileña, aseguró haber tenido una inquietante visión relacionada con el partido entre Brasil y Escocia

Daniel Muñoz compartió su pronóstico tras el partido de Colombia vs Portugal: ¿qué reveló? Mundial de fútbol

Daniel Muñoz compartió su pronóstico tras el partido de Colombia vs Portugal: ¿qué reveló?

Daniel Muñoz se pronunció tras el próximo partido de la Selección Colombia ante Portugal en el Mundial 2026.

Lo más superlike

Valeria Valencia, pareja de Gustavo Puerta, se pronunció tras Colombia vs RD Congo Selección Colombia

Pareja de Gustavo Puerta se pronunció tras Colombia vs RD Congo: su publicación llamó la atención

Valeria Valencia, pareja de Gustavo Puerta, llamó la atención de los fans tras el partido entre Colombia vs RD Congo.

Shakira y la seleccion colombia en el mundial 2026 Shakira

La coincidencia viral entre Shakira y el gol de Colombia contra Congo en el Mundial 2026

Carlos Rivera se presentó en España Talento internacional

Carlos Rivera dio inicio a su gran gira '¡Vida México!', conquistando el público de España

fallece actor de televisión y su esposa tras incendio en su vivienda Viral

Conmoción en el cine: Muere reconocido actor y su esposa en un incendio en su vivienda: ¿quién es?

El look de Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026 que genera expectativa Mundial de fútbol

Katy Perry y su atuendo en la inauguración del Mundial 2026: así será su presentación