Daniel Muñoz se pronunció tras el próximo partido de la Selección Colombia ante Portugal en el Mundial 2026.

El nombre de Daniel Muñoz se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales tras anotar dos goles en la Selección Colombia durante el Mundial 2026.

Así también, compartió mediante una entrevista con Noticias RCN su predicción tras el próximo partido de la tricolor contra Portugal, cuyo partido es uno de los más esperados por parte de los hinchas del fútbol.

¿Cuál es la predicción de Daniel Muñoz tras el próximo partido de Colombia ante Portugal?

¿Cuándo será el próximo partido de la Selección Colombia en el Mundial 2026? | AFP: Ulises Ruíz

En medio del triunfo de Colombia ante RD Congo con un resultado de 1-0, Daniel Muñoz fue entrevistado por Noticias RCN en el que compartió su perspectiva ante el próximo partido de Portugal el 27 de junio, pues, expresó las siguientes palabras:

“Ahorita se viene otra prueba, ahora modo Portugal, cambiar el chip. Ahora tenemos que jugar mejor, nos abrazamos y hay que pensar en lo que viene porque no nos podemos quedar en lo que fue, el equipo rindió de una manera espectacular y eso esperamos ver contra Portugal”, añadió Daniel Muñoz.

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Con respecto a estas palabras, Daniel aprovechó la oportunidad para expresarles a los hinchas de la tricolor que se enfocarán en cambiar la mentalidad, en especial, por el método de juego que cada uno de los jugadores se enfocará en tener un mejor rendimiento.

¿Qué expectativas tiene Daniel Muñoz del Mundial 2026? | AFP: Yuri Cortez

¿Qué dijo Daniel Muñoz tras el reciente triunfo de la Selección Colombia ante RD Congo?

El pasado martes 23 de junio, la Selección Colombia llevó a cabo un importante partido con RD del Congo en el que ganaron 1-0, siendo los primeros del equipo K.

Así también, Daniel aprovechó la oportunidad para expresar lo feliz que está tras convertirse en el máximo goleador de la tricolor y, también, por la felicidad que sintió al ver lo lejos que se ha posicionado Colombia en el Mundial 2026:

“Estoy muy feliz, contento agradecido. Yo creo que esta es la Colombia que todo el mundo quiere ver y que en algún momento nos acostumbró a ver”, reveló Daniel Muñoz.

Por el momento, los fanáticos del fútbol se encuentran bajo la expectativa del próximo partido que tendrá la Selección Colombia ante Portugal el próximo 27 de junio.