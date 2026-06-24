Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Daniel Muñoz compartió su pronóstico tras el partido de Colombia vs Portugal: ¿qué reveló?

Daniel Muñoz se pronunció tras el próximo partido de la Selección Colombia ante Portugal en el Mundial 2026.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Daniel Muñoz compartió su pronóstico tras el partido de Colombia vs Portugal: ¿qué reveló?
¿Cuál fue la confesión que hizo Daniel Muñoz tras el partido de Colombia vs. Portugal? | AFP: Hector Vivas

El nombre de Daniel Muñoz se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales tras anotar dos goles en la Selección Colombia durante el Mundial 2026.

Así también, compartió mediante una entrevista con Noticias RCN su predicción tras el próximo partido de la tricolor contra Portugal, cuyo partido es uno de los más esperados por parte de los hinchas del fútbol.

Artículos relacionados

¿Cuál es la predicción de Daniel Muñoz tras el próximo partido de Colombia ante Portugal?

Daniel Muñoz compartió su pronóstico tras el partido de Colombia vs Portugal: ¿qué reveló?
¿Cuándo será el próximo partido de la Selección Colombia en el Mundial 2026? | AFP: Ulises Ruíz

En medio del triunfo de Colombia ante RD Congo con un resultado de 1-0, Daniel Muñoz fue entrevistado por Noticias RCN en el que compartió su perspectiva ante el próximo partido de Portugal el 27 de junio, pues, expresó las siguientes palabras:

“Ahorita se viene otra prueba, ahora modo Portugal, cambiar el chip. Ahora tenemos que jugar mejor, nos abrazamos y hay que pensar en lo que viene porque no nos podemos quedar en lo que fue, el equipo rindió de una manera espectacular y eso esperamos ver contra Portugal”, añadió Daniel Muñoz.

Artículos relacionados

Con respecto a estas palabras, Daniel aprovechó la oportunidad para expresarles a los hinchas de la tricolor que se enfocarán en cambiar la mentalidad, en especial, por el método de juego que cada uno de los jugadores se enfocará en tener un mejor rendimiento.

Daniel Muñoz compartió su pronóstico tras el partido de Colombia vs Portugal: ¿qué reveló?
¿Qué expectativas tiene Daniel Muñoz del Mundial 2026? | AFP: Yuri Cortez

¿Qué dijo Daniel Muñoz tras el reciente triunfo de la Selección Colombia ante RD Congo?

El pasado martes 23 de junio, la Selección Colombia llevó a cabo un importante partido con RD del Congo en el que ganaron 1-0, siendo los primeros del equipo K.

Así también, Daniel aprovechó la oportunidad para expresar lo feliz que está tras convertirse en el máximo goleador de la tricolor y, también, por la felicidad que sintió al ver lo lejos que se ha posicionado Colombia en el Mundial 2026:

“Estoy muy feliz, contento agradecido. Yo creo que esta es la Colombia que todo el mundo quiere ver y que en algún momento nos acostumbró a ver”, reveló Daniel Muñoz.

Por el momento, los fanáticos del fútbol se encuentran bajo la expectativa del próximo partido que tendrá la Selección Colombia ante Portugal el próximo 27 de junio.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

El gesto de los colombianos con un hincha del Congo que está conmoviendo las redes Mundial de fútbol

El comentado gesto de los colombianos con un hincha del Congo que sacude las redes

En redes se hizo viral el comentado gesto que tuvieron colombianos con un hincha del Congo en el Mundial 2026.

Reconocida vidente asegura que algo extraño ocurrirá en el partido entre Brasil y Escocia Copa Mundial

Reconocida vidente lanzó inquietante predicción para partido de Brasil: jugadores se verían afectados

Vó Bahiana, una popular vidente brasileña, aseguró haber tenido una inquietante visión relacionada con el partido entre Brasil y Escocia

Selección Colombia Selección Colombia

¿Cuál sería el rival de Colombia en dieciseisavos del Mundial? Este es el panorama para la Selección

Tras vencer a República Democrática del Congo, la Selección Colombia clasificó a dieciseisavos del Mundial y ya se proyecta el que sería su próximo gran rival.

Lo más superlike

Valeria Valencia, pareja de Gustavo Puerta, se pronunció tras Colombia vs RD Congo Selección Colombia

Pareja de Gustavo Puerta se pronunció tras Colombia vs RD Congo: su publicación llamó la atención

Valeria Valencia, pareja de Gustavo Puerta, llamó la atención de los fans tras el partido entre Colombia vs RD Congo.

Shakira y la seleccion colombia en el mundial 2026 Shakira

La coincidencia viral entre Shakira y el gol de Colombia contra Congo en el Mundial 2026

Carlos Rivera se presentó en España Talento internacional

Carlos Rivera dio inicio a su gran gira '¡Vida México!', conquistando el público de España

fallece actor de televisión y su esposa tras incendio en su vivienda Viral

Conmoción en el cine: Muere reconocido actor y su esposa en un incendio en su vivienda: ¿quién es?

El look de Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026 que genera expectativa Mundial de fútbol

Katy Perry y su atuendo en la inauguración del Mundial 2026: así será su presentación