Antonela Roccuzzo dedicó emotivo mensaje a Messi por su cumpleaños: "Te amo infinito"

Lionel Messi celebró un nuevo cumpleaños rodeado del cariño de millones de seguidores alrededor del mundo. Sin embargo, entre todas las felicitaciones que recibió el futbolista argentino, hubo una que logró captar especialmente la atención de los internautas.

¿Qué mensaje le dedicó Antonela Roccuzzo a Messi por su cumpleaños?

A través de su cuenta de Instagram, Antonela Roccuzzo compartió una publicación para celebrar los 39 años de Lionel Messi. La empresaria acompañó varias fotografías familiares con un mensaje que rápidamente se volvió tema de conversación entre los seguidores de la pareja.

En la publicación, Antonela Roccuzzo expresó que espera que el futbolista sea muy feliz no solo en esta fecha especial, sino siempre. Además, aseguró que ella y su familia sienten que ya tienen todo lo que necesitan porque cuentan con su presencia en sus vidas.

"Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Que seas muy feliz hoy y siempre. Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos. Te amo infinito."

Antonela Roccuzzo compartió emotivo mensaje dedicado a Messi / (Foto de AFP)

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La frase llamó la atención de miles de usuarios porque reflejó la importancia que tiene la familia en la vida de ambos. Mientras Messi continúa siendo una de las figuras más reconocidas del fútbol mundial, Antonela centró su mensaje en el valor de compartir la vida junto a su esposo y sus hijos.

Las imágenes publicadas mostraron diferentes momentos familiares, incluyendo escenas cotidianas junto a sus tres hijos y recuerdos compartidos durante viajes y vacaciones.

¿Cómo ha sido la historia de amor entre Antonela Roccuzzo y Lionel Messi?

La historia de amor entre Antonela y Messi comenzó mucho antes de que el futbolista se convirtiera en una de las figuras más reconocidas del deporte. Ambos nacieron en Rosario, Argentina, y se conocieron cuando eran niños.

Aunque compartieron algunos momentos cuando eran pequeños, su relación sentimental no empezó sino varios años después. Fue hacia 2008 y 2009 cuando la relación tomó un rumbo diferente. Antonela viajó a Barcelona y, con el paso del tiempo, ambos formalizaron su noviazgo.

Desde entonces comenzaron a construir una vida juntos en España. La pareja formó una familia con la llegada de sus tres hijos: Thiago, nacido en 2012; Mateo, en 2015; y Ciro, en 2018.

Uno de los momentos más recordados de su historia ocurrió el 30 de junio de 2017, cuando contrajeron matrimonio en Rosario en una ceremonia que reunió a familiares, amigos y varias figuras del deporte y el entretenimiento.

Desde entonces, continúan llamando la atención de los fans, quienes continúan pendientes de cada detalle que comparte la pareja.