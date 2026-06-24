Hermana de James Rodríguez atraviesa difícil situación con sus hijos en pleno Mundial 2026

En medio de la emoción que viven millones de colombianos por la participación de la Selección Colombia en el Mundial 2026, recientemente se conoció que un familiar del jugador James Rodríguez atraviesa una difícil situación personal. Se trata de Juana Valentina Rodríguez, quien hace pocos días se sinceró en redes para hablar de lo que viene sucediendo en su vida.

¿Qué le pasó a la hermana de James Rodríguez y por qué generó preocupación en redes sociales?

A través de sus cuentas personales, la famosa empresaria e influencer, abrió su corazón frente a sus seguidores para contarles que sus hijos no gemelos están atravesando dificultades en su salud, esto debido a problemas respiratorios que están relacionados con los cambios de clima.

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Y es que, según lo explicó la mujer, los menores han sufrido episodios de alergias y tos alérgica, lo que ha obligado a realizarles tratamientos de nebulización para aliviar los síntomas.

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Así mismo, la creadora de contenido mostró cómo han sido los últimos días a través de una foto que fue tomada en horas de la madrugada en donde aparece junto a uno de los pequeños mientras éste recibía atención médica por parte de expertos en la salud, dejando ver con esta imagen que la noche se había tornado un poco difícil.

“La noche estuvo difícil, literal. Hoy me paré de mi cama por puro amor al running y a la satisfacción de que los factores no influyen, no influyen en nada en mi disciplina”, comentó.

James Rodríguez es el capitán de la Selección Colombia (AFP/Ulises RUIZ)

¿Por qué la hermana de James Rodríguez generó preocupación en redes sociales?

Pese al cansancio físico provocado por las pocas horas de descanso, Juana Valentina aseguró ha intentado continuar con su rutina diaria, algunas de ellas relacionadas con el deporte, el cual, según lo comentó le permite mantenerse motivada aún cuando los días no son los mejores.

Finalmente, la hermana del capitán de la Selección Colombia, hizo especial énfasis en que, para ella, el bienestar de sus hijos continúa siendo su principal prioridad y aseguró que siempre intenta buscar fuerzas para cumplir con sus responsabilidades familiares, más cuando se trata de los dos menores.