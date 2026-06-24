Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Hermana de James Rodríguez atraviesa difícil situación con sus hijos en pleno Mundial 2026

Juana Valentina Rodríguez, generó preocupación en redes al compartir el duro testimonio en medio de dificultades con sus hijos.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
James Rodríguez en el Mundial 2026.
Hermana de James Rodríguez atraviesa difícil momento en pleno mundial. Foto | Canal RCN.

En medio de la emoción que viven millones de colombianos por la participación de la Selección Colombia en el Mundial 2026, recientemente se conoció que un familiar del jugador James Rodríguez atraviesa una difícil situación personal. Se trata de Juana Valentina Rodríguez, quien hace pocos días se sinceró en redes para hablar de lo que viene sucediendo en su vida.

Artículos relacionados

¿Qué le pasó a la hermana de James Rodríguez y por qué generó preocupación en redes sociales?

A través de sus cuentas personales, la famosa empresaria e influencer, abrió su corazón frente a sus seguidores para contarles que sus hijos no gemelos están atravesando dificultades en su salud, esto debido a problemas respiratorios que están relacionados con los cambios de clima.

Artículos relacionados

Y es que, según lo explicó la mujer, los menores han sufrido episodios de alergias y tos alérgica, lo que ha obligado a realizarles tratamientos de nebulización para aliviar los síntomas.

Artículos relacionados

Así mismo, la creadora de contenido mostró cómo han sido los últimos días a través de una foto que fue tomada en horas de la madrugada en donde aparece junto a uno de los pequeños mientras éste recibía atención médica por parte de expertos en la salud, dejando ver con esta imagen que la noche se había tornado un poco difícil.

“La noche estuvo difícil, literal. Hoy me paré de mi cama por puro amor al running y a la satisfacción de que los factores no influyen, no influyen en nada en mi disciplina”, comentó.

Carrera profesional de James Rodríguez
James Rodríguez es el capitán de la Selección Colombia (AFP/Ulises RUIZ)

¿Por qué la hermana de James Rodríguez generó preocupación en redes sociales?

Pese al cansancio físico provocado por las pocas horas de descanso, Juana Valentina aseguró ha intentado continuar con su rutina diaria, algunas de ellas relacionadas con el deporte, el cual, según lo comentó le permite mantenerse motivada aún cuando los días no son los mejores.

Finalmente, la hermana del capitán de la Selección Colombia, hizo especial énfasis en que, para ella, el bienestar de sus hijos continúa siendo su principal prioridad y aseguró que siempre intenta buscar fuerzas para cumplir con sus responsabilidades familiares, más cuando se trata de los dos menores.

James Rodríguez
Sobrinos de James Rodríguez atraviesan difícil momento de salud. (AFP/Luis ACOSTA)

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Karina García

Así reaccionó Blessd al enterarse de la confirmación de embarazo de Karina García: ¿qué dijo?

Blessd causó revuelo en redes luego de hacer un curioso comentario tras la confirmación del embarazo de Karina García y Kris R.

Yina Calderón reaccionó al embarazo de Karina García Karina García

Yina Calderón reaccionó a la confirmación del embarazo de Karina García: “nunca me equivoco”

Yina Calderón recordó que ella confirmó el embarazo de Karina García antes que ella y reaccionó tras cumplirse.

Jessica de la Peña rompe el silencio tras la muerte de su papá Viral

Jessica de la Peña está de luto tras la muerte de su papá: con este mensaje lo despide

Jessica de la Peña confirma el lamentable fallecimiento de su padre y lo despide con un conmovedor mensaje que sacude las redes.

Lo más superlike

Sismo en Venezuela se sintió en Colombia y generó tensión en Bogotá. Viral

Se sintió fuerte temblor en Bogotá: ¿dónde fue el epicentro?

Un fuerte temblor se sintió en la tarde de este miércoles 24 de junio en Bogotá y otras ciudades del país.

Goyo acertó marcador de colombia contra congo en el mundial 2026 Selección Colombia

Reconocida cantante predijo marcador de Colombia contra Congo en el Mundial 2026; así lo hizo

Carlos Rivera se presentó en España Talento internacional

Carlos Rivera dio inicio a su gran gira '¡Vida México!', conquistando el público de España

fallece actor de televisión y su esposa tras incendio en su vivienda Viral

Conmoción en el cine: Muere reconocido actor y su esposa en un incendio en su vivienda: ¿quién es?

El look de Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026 que genera expectativa Mundial de fútbol

Katy Perry y su atuendo en la inauguración del Mundial 2026: así será su presentación