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Presentadora colombiana y exreina de belleza anunció que está embarazada: así lo confirmó

La mujer que se coronó como reina de belleza en Colombia hace algunos años dio a conocer la noticia con una tierna publicación.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
La exreina de belleza colombiana está casada con Juan Áñez.
La presentadora colombiana, radicada en Miami, está embarazada por segunda vez. Foto: Freepik

A través de sus redes sociales, esta celebridad que se ha caracterizado por su talento para la presentación y que brilló en un evento de belleza, confirmó la noticia de que está en embarazo.

¿Quién es la exreina de belleza de Colombia que anunció que está embarazada?

Se trata de Catalina Robayo, quien fue reina de belleza colombiana entre 2010 y 2011. Posterior a ese logro, ha dedicado su vida a realizar otros proyectos y a compartir tiempo de calidad con su familia.

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En redes sociales, más específicamente en Instagram, suma 390 mil seguidores. Allí describe su perfil con tres contundentes palabras: maternidad, estilo de vida y viajes. También se evidencia que está radicada en Miami.

Pues bien, en las últimas horas, Robayo reveló ante sus seguidores que se encuentra por segunda vez en la dulce espera. En junio de 2024 ya había confirmado el nacimiento de su primera hija, Gaia.

Catalina Robayo reveló que espera su segundo hijo.
Catalina Robayo está casada con Juan Áñez y vive en Miami con él y su hija mayor. Foto: AFP

En esta ocasión, Catalina uso tiernas fotos para dar a conocer la noticia. En la primera de ella, su hija Gaia sostiene en su mano derecha la ecografía que confirma el embarazo; en otra posterior, la pequeña se muestra curiosa y algo seria ante la revelación.


La barriga de Robayo poco a poco ha empezado a tomar forma y así lo presumió la exreina de belleza con un corto video que grabó frente al espejo.

Gaia será hermana mayor. Hoy celebro el día de la madre con doble felicidad. Estamos listos para expandir el corazón, multiplicar el amor y vivir una nueva aventura”, escribió Catalina junto a las imágenes.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales ante el nuevo embarazo de Catalina Robayo?

Celebridades y seguidores de Catalina comentaron la publicación y le enviaron felicitaciones por la gran noticia.

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Andrea Guerrero, presidenta de Win Sports, escribió: “whattttttttttttt ??? Feliz día a esta mamá hermosa”, Carolina Cruz reaccionó con un “los amo” y cuatro emoticones, mientras que la actriz Natalia Jerez dijo: “divinísima.

Otros internautas mostraron su sorpresa, pero también su felicidad por el nuevo acontecimiento y así lo hicieron saber con distintos comentarios que dejaron en la publicación.

“Que que! No me lo esperaba”, “ayyyy que felicidad!!!!”, “wow me muero que belleza los papás más divinos, el cuarteto feliz happy mothers day”, “Cata!!! has sido ascendida a ser mamá de dos!!! Bendiciones”, “Cata lindaaaaaaaaa!!!!!”.

¿Por qué el primer embarazo de Catalina Robayo fue tan comentado en redes sociales?

El primer embarazo de Catalina Robayo llegó a ser un tema muy comentado en redes sociales. En su momento, la exreina de belleza y su esposo anunciaron que no conocerían el género del bebé sino hasta su nacimiento, siguiendo los pasos de otra pareja famosa de la farándula como Camilo y Evaluna.

Con una publicación en redes, Catalina Robayo reveló su segundo embarazo.
Catalina Robayo reveló con emoción que está embarazada. Foto: AFP

Así pasó, justamente, y la vida finalmente les regaló una niña, cuyo nombre es Gaia y que, según afirman, estuvo pensado en que fuera “corto, único y con mucho significado”.

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Ahora se espera la decisión de ambos y si optan por mantener en reserva el género del bebé hasta tanto no nazca. Por lo pronto, la exreina y su esposo están felices por la noticia y seguramente se gozarán al máximo esta nueva etapa.

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