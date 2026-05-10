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Nueva foto terminaría de confirmar que Fredy Guarín y Andreina Fiallo están de nuevo juntos

Distintas publicaciones en redes sociales han avivado los rumores de reconciliación entre Fredy Guarín y Andreina Fiallo.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Fredy Guarín y Andreina Fiallo habían terminado en medio de escándalos de infidelidad.
Fredy Guarín y Andreina Fiallo habrían retomado su relación tras varios años de haberse separado. Fotos: AFP - Giuseppe Cacace / Freepik

Cada día toma más fuerza la posible reconciliación entre Fredy Guarín y la mamá de dos de sus hijos, Andreina Fiallo. Una foto compartida por ambos en redes sociales avivó de nuevo los rumores.

¿Fredy Guarín volvió con su exesposa Andreina Fiallo?

Una primera instantánea muestra a Guarín posando sonriente para la cámara con Andreina y dos personas más. En una posterior, de nuevo aparecen los cuatro y esta vez se ve a Guarín tomando la mano derecha de Andreina.

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Una de estas imágenes fue reposteada por la empresaria en sus redes sociales personales y además reaccionó con un emoji de corazón.

Ni Fredy ni Andreina han hecho una posterior al respecto, pero los internautas afirman que las pruebas hablarían por si solas y la pareja estaría intentando darse una nueva oportunidad en el amor.


Esta foto se suma a una compartida por ambos hace algunas semanas. En ella se les ve a los dos compartiendo en la playa con su hija Danna y el hijo que tuvo Fiallo de su relación con el futbolista Javier Reina.

Fredy Guarín jugó un Mundial con la Selección Colombia.
Fredy Guarín dejó la actividad futbolística para superar problemas personales. Foto: AFP - Eitan Abramovich

El exjugador de Millonarios, Inter de Milán y Porto, además, se le vio muy sonriente al lado de Fiallo en la celebración de los 15 años de su hija Danna. Sumado a lo anterior, el boyacense le ha dado “like” a varias de las publicaciones que ha hecho Andreina en su cuenta de Instagram.

¿Por qué Andreina Fiallo y Fredy Guarín habían terminado?

La historia de amor de Fredy Guarín y Andreina Fiallo se acabó hace 10 años. En aquel entonces, todo terminó en medio de la polémica y supuestos actos de infidelidad. Sara Uribe llegó a ser señalada de ser la tercera en discordia en esta pareja.

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Tras aquella ruptura, Andreina y Fredy siguieron en contacto por los hijos que los unían, pero viviendo diferentes historias a nivel amoroso. En el caso del exfutbolista, tuvo una relación con Sara Uribe y de esa unión nació su hijo Jacobo. Fiallo, entre tanto, se enamoró del futbolista Javier Reina; y fruto de esa unión nació Ían.

Además de Uribe, Guarín fue vinculada amorosamente con la veterinaria Pauleth Pastrana y otra mujer, cuya identidad no trascendió en redes sociales. Sin embargo, y, tras casi una década, habrían decidido darse una segunda oportunidad.

Hijo de Sara Uribe sorprende al seguir los pasos de Fredy Guarín en el fútbol
Tras terminar con Andreina Fiallo, Fredy Guarín inició una relación con Sara Uribe. (Foto Canal RCN | AFP: Marwan Naamani).

Fredy Guarín está alejado de la actividad futbolística. Su último equipo fue Millonarios en 2021 y, aunque no ha anunciado su retiro oficial, ya habría decidido colgar los guayos definitivamente.

Y es que, en medio del éxito que vivió en los terrenos de juegos, Fredy afrontaba una batalla contra el al*oholi*mo. Fredy enfrentó un proceso muy delicado, pero hoy está renovado y se ha convertido en testimonio de superación.

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Y como parte de esa renovación, la vida habría unido de nuevo los caminos de Guarín y Fiallo, quienes tuvieron dos hijos, Daniel y Danna.

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