Westcol causó revuelo al denunciar el hackeo de su cuenta de Instagram: "Me estoy metiendo en la grande"

Westcol causó furor en redes sociales al denunciar que su Instagram fue hackeado.

Westcol tendrá nuevamente un en vivo con un mandatario. (Foto Tommaso Broddi/AFP)

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¿Qué pasó con la cuenta de Instagram de Westcol?

Según el paisa, luego de anunciar su stream junto al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, su cuenta empezó a presentar fallas.

Para el creador de contenido, es muy sospechoso que esto suceda justo en lo que considera uno de sus mejores en vivos.

Westcol insinuó que el gobierno podría estar involucrado y que sus palabras podrían traerle problemas.

Sin embargo, no se ha confirmado que esto sea cierto, por lo que solo ha quedado como una interpretación del streamer.

Recordemos que Westcol ya había realizado un en vivo similar con el actual presidente Gustavo Petro, transmisión que logró cifras récord y conectó a millones de personas.

El antioqueño le ha apostado a este tipo de contenidos, polémicos y controversiales, pero que le han funcionado muy bien para consolidarse como uno de los streamers más vistos de Latinoamérica.

Mientras tanto, los rumores sobre la supuesta infidelidad de su novia Luisa Castro se han ido disipando.

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¿Cómo reaccionó Westcol a los rumores de infidelidad de Luisa Castro?

La pareja ha preferido dejar el tema en el olvido, mostrándose juntos y enamorados, ignorando por completo los comentarios y señalamientos.

Incluso, el influenciador celebró sus tres meses de relación con la pereirana con un ramo de flores y un sobre dorado con un costoso detalle, reafirmando que su vida sentimental sigue estable.

El streamer, además, ha estado mostrando su nueva camioneta personalizada con cruces e incrustaciones, símbolo de su estilo extravagante.

Luego de su recorrido por China y Europa, el antioqueño confesó que se sintió “quedado” tecnológicamente y que planea traer a Colombia todo lo que pueda para innovar en sus transmisiones.

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Su objetivo es seguir demostrando por qué es considerado el streamer número uno de Latinoamérica, apostando por contenidos que mezclen entretenimiento, actualidad y polémica.

El esperado en vivo junto a Álvaro Uribe está previsto para hoy, 10 de mayo, a las 4:00 p.m., y promete ser uno de los momentos más inesperados y recordados de su carrera.