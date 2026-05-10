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Actriz de La hija del mariachi enterneció al revelar la cara de su bebé por primera vez

Laura Torres compartió por primera vez una foto mostrando el rostro de su bebé en redes sociales enterneciendo a todos.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Actriz de La hija del mariachi enterneció al revelar la cara de su bebé
Actriz de La hija del mariachi enterneció al revelar la cara de su bebé (Foto freepik)

Una reconocida actriz colombiana emocionó a sus seguidores en redes sociales luego de compartir una tierna fotografía junto a su bebé en medio de la celebración del Día de la Madre.

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La bogotana, reconocida por sus papeles en producciones nacionales, suele mantener gran parte de su vida personal alejada de las redes sociales, motivo por el que la publicación rápidamente llamó la atención de sus fanáticos y colegas del medio artístico.

Aunque la actriz ya había confirmado meses atrás que se encontraba esperando a su primer hijo, había preferido no compartir demasiados detalles sobre el nacimiento del pequeño ni mostrar su rostro públicamente.

Sin embargo, aprovechó esta fecha especial para sorprender a sus seguidores con una emotiva imagen que enterneció a muchos usuarios en plataformas digitales.

Laura Torres sorprendió al compartir tierna foto junto a su hijo
Laura Torres sorprendió al compartir tierna foto junto a su hijo (Foto freepik)

¿Quién es la actriz que mostró la cara de su bebé?

Se trata de Laura Torres, actriz colombiana recordada especialmente por interpretar a Lucía en La hija del mariachi.

La artista también hizo parte de otras producciones reconocidas de la televisión colombiana como La Pola, El Capo, Niñas Mal y Enfermeras.

En febrero de este año, Laura sorprendió al anunciar que estaba embarazada de su primer hijo.

La noticia la confirmó por medio de unas fotografías en la playa donde apareció mostrando su barriga y acompañó la publicación con un emotivo mensaje que decía: “el regalo más grande”.

Después de ese anuncio, la actriz disminuyó considerablemente su actividad en redes sociales.

Tiempo después reapareció públicamente durante los Premios India Catalina en Cartagena, donde ya se dejó ver sin su barriga de embarazo, despertando sospechas entre sus seguidores sobre el nacimiento de su bebé.

Laura Torres mostró por primera vez el rostro de su bebé en redes
Laura Torres mostró por primera vez el rostro de su bebé en redes (Foto freepik)

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¿Cómo mostró Laura Torres el rostro de su bebé?

Con motivo del Día de la Madre, Laura Torres publicó una fotografía cargando a su pequeño y, por primera vez, dejó ver claramente el rostro del bebé.

La imagen estuvo acompañada únicamente de la palabra “mamá”, un mensaje corto que emocionó a cientos de seguidores y figuras del entretenimiento.

La publicación rápidamente se llenó de comentarios y mensajes de cariño por parte de colegas y amigos de la actriz.

Entre quienes reaccionaron estuvieron Verónica Orozco, Amparo Conde y Viviana Santos, quienes felicitaron a Laura por esta nueva etapa de su vida.

Actualmente, además de su carrera como actriz, Laura Torres trabaja en la creación de microdramas verticales para redes sociales, proyecto en el que también se desempeña como productora ejecutiva.

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