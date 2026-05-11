Yuli Ruiz reveló su primer chat con Alexa Torrex tras La casa de los famosos Colombia

El pasado domingo 3 de mayo, Alexa Torrex fue la eliminada de La casa de los famosos Colombia 2026 y tras su salida, las reacciones no se hicieron esperar y una de ellas fue la de Yuli Ruiz.

Precisamente, ambas eliminadas llegaron a tener mucha cercanía dentro de la competencia, pero le mismo juego las alejó y hasta discutieron, lo que provocó que la cantante se saliera de Mini Tormenta.

Desde ahí, su relación se empezó a debilitar y, de hecho, no habrían quedado del todo bien, pues apenas Alexa salió del programa de la vida en vivo, Yuli Ruiz reaccionó como si “celebrara” esa decisión del público.

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Sin embargo, con el paso de los días, la modelo paisa rompió el silencio y confesó por qué parecía que hubiese celebrado la eliminación de Alexa y reveló si se ha hablado con ella.

¿Yuli Ruiz y Alexa Torrex se hablan tras salir de La casa de los famosos Colombia?

A través de sus historias en Instagram, el pasado domino 10 de mayo, Yuli Ruiz rompió el silencio y habló sobre Alexa Torrex, tras ser eliminada de La casa de los famosos Colombia 2026.

Yuli Ruiz destapó el chat que tuvo con Alexa Torrex. (Foto/ Canal RCN)

Por un lado, le contestó a uno de sus seguidores la razón por la cual celebró la salida de sus excompañeras y dijo que no tocaba tomarse las cosas de manera personal, porque eso era un juego.

Así mismo, dijo que su eliminación la celebraron y no entendía ella por qué no podía hacer lo mismo. Por otro lado, reveló si se ha hablado con la cantante.

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¿Qué dijo Yuli Ruiz sobre Alexa Torrex tras La casa de los famosos Colombia?

A Yuli Ruiz le llegó una pregunta sobre si se habla con Alexa Torrex y, además, la cuestionan por haberse tomado “todo personal” en La casa de los famosos Colombia.

Yuli Ruiz rompió el silencio sobre su conversación con Alexa Torrex. (Foto/ Canal RCN)

Por eso, ella dijo que la única persona que no se tomó nada personal, fue ella tras salir de la competencia y, además, explicó que no tiene nada en contra de ninguno de los famosos.

Así mismo, reveló un chat que tuvo con Alexa Torrex recientemente y dijo que le escribió para saludarla y aunque ocultó la conversación, se alcanza a ver que la cantante le respondió con un mensaje de voz.