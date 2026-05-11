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Exnovia de Tebi Bernal compartió video junto a exparticipante de La casa de los famosos Col: ¿quién?

Exnovia de Tebi Bernal aparece en un video en sus redes junto a un exparticipante de La casa de los famosos Col.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Exnovia de Tebi Bernal compartió video junto a exparticipante de La casa de los famosos Col: ¿quién?
¿Qué video compartió Alejandra Salguero junto a exparticipante de La casa de los famosos Col? | Foto: Canal RCN

Desde hace varias semanas, el nombre de Tebi Bernal se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser un reconocido creador de contenido digital, sino que también, por ser uno de los participantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, Tebi Bernal acaparó la atención mediática por todos los acontecimientos que demostró tener junto a Alexa Torrex, exparticipante del reality, con quien vivió varios momentos, en especial, fueron shippeados.

Por su parte, los internautas se han preguntado por todos los detalles que ha tenido Alejandra Salguero, expareja de Tebi Bernal, quien ha compartido varios detalles de su vida cotidiana mediante sus redes sociales.

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¿Qué ocurrió entre Tebi Bernal y Alejandra Salguero para que terminaran su relación?

Desde hace varias semanas, Tebi Bernal se convirtió en tendencia mediante las redes sociales por los diferentes sucesos que vivió junto a Alexa Torrex, con quien compartió varios momentos en la competencia.

Exnovia de Tebi Bernal compartió video junto a exparticipante de La casa de los famosos Col: ¿quién?
Así fue el shippeo de Alexa Torrex con Tebi Bernal. | Foto: Canal RCN

Por un lado, Alexa Torrex generó una gran variedad de opiniones por parte de los internautas cuando se sintió confundida con algunos momentos que vivió junto a Tebi Bernal, lo cual generó que terminara públicamente su exrelación con Jhorman Toloza.

Por otro lado, Alejandra Salguero tomó la decisión en dejar de seguir a Tebi Bernal de todas sus redes sociales a causa del shippeo que él tuvo con Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia.

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En medio de esta situación, Alejandra ha tomado la decisión de tomar distancia por completo de Tebi Bernal, quien aparentemente tuvo una notoria distancia con él por varios sucesos que se presentaron en el reality.

¿Qué compartió recientemente Alejandra Salguro en sus redes sociales?

Cabe destacar que Alejandra Salguero se ha destacado por contarles a sus seguidores varios acontecimientos de su vida, en especial, desde que rompió su exrelación con Tebi Bernal.

Por este motivo, Alejandra compartió un video mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 76 mil seguidores, en donde aparece Juan David Zapata y otra persona.

Exnovia de Tebi Bernal compartió video junto a exparticipante de La casa de los famosos Col: ¿quién?
En este video aparece Juan David Zapata con Alejandra Salguero. | Foto: Canal RCN

En el video se evidencia que aparentemente está haciéndole varios cambios a su hogar, en especial, al aparecer junto a Juanda David Zapata de manera cercana en el video, demostrando que hay una buena amistad entre ambos a pesar de varios rumores circulados por parte de internautas.

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