Alejandra Salguero, ex de Tebi, sorprendió en redes sociales al presumir cambio de look

Aunque no dio mayores explicaciones, una reciente publicación de Alejandra Salguero hizo que varios internautas comenzaran a comentar sobre los cambios que estaría realizando en su vida.

¿Qué ha dicho Alejandra Salguero en redes sociales?

En redes sociales, varios internautas relatan que Alejandra Salguero acostumbra a compartir diferentes detalles relacionados con su vida. A través de sus cuentas, la modelo suele mostrar actividades de su rutina, viajes y algunos de sus pensamientos frente a distintas situaciones.

Además, usuarios recuerdan que en ocasiones anteriores Alejandra había mencionado que haría algunos cambios en su vida. En su momento, algunos fans aseguraron que se refería a su ruptura con Tebi mientras otros afirmaron que haría cambios en general.

Alejandra Salguero llama la atención en redes sociales / (Foto del Canal RCN)

Por esta razón, una publicación desde un salón de belleza generó comentarios entre sus seguidores.

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¿Qué compartió Alejandra Salguero en sus redes sociales?

A través de sus historias de Instagram, Alejandra Salguero llamó la atención luego de publicar una fotografía en la que aparece dentro de lo que sería un salón de belleza. En la imagen, se observa mientras una mujer sostiene parte de su cabello y aplica un producto.

Otro detalle que varios seguidores comentaron fue que Alejandra aparece con un computador portátil sobre sus piernas mientras toma la fotografía frente a un espejo del lugar.

“Buen inicio de semana”, escribió la modelo.

Hasta el momento, la creadora de contenido no ha entregado más detalles sobre el resultado final del procedimiento que se estaba realizando.

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¿Qué cambios de look se ha realizado Alejandra Salguero?

Alejandra Salguero, reconocida por su trabajo como modelo y por su relación con Tebi Bernal, ha sido tema de conversación en diferentes momentos por los cambios de estilo que ha mostrado públicamente.

Uno de los más comentados ocurrió en septiembre de 2025, cuando sorprendió a sus seguidores al aparecer con un corte de cabello mucho más corto, dejando atrás el estilo que había mantenido durante varios años.

Alejandra Salguero apareció con el cabello corto / (Foto de Freepik)

Ante los comentarios que recibió, Salguero aseguró que el cambio representaba una nueva etapa y una energía diferente para su vida. Desde entonces, varios internautas han estado atentos a las publicaciones relacionadas con su apariencia y los cambios que decide realizar.

La reciente fotografía desde el salón de belleza volvió a generar preguntas entre quienes siguen su contenido y esperan conocer si próximamente mostrará un nuevo resultado en sus redes sociales.