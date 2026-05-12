Deiby Ruiz reaccionó al supuesto despecho que atraviesa por La Blanquita; así enfrentó los rumores

El influenciador caleño Deiby Ruiz salió a desmentir el supuesto despecho que estaría atravesando al ver el nuevo romance de su expareja, Katy Cardona, conocida como "La Blanquita".

Deiby Ruiz afirmó que no quiere volver con su expareja, Katy Cardona. (Foto: Freepik)

¿Cómo reaccionó Deiby Ruiz al nuevo romance de su expareja La Blanquita?

Deiby está envuelto en una serie de especulaciones luego de que lo grabaran en estado de alicoramiento, justo cuando empezaron a viralizarse los videos de la mamá de su hijo con el creador de contenido Naim Darrechi.

En una entrevista que se ha hecho viral, le preguntaron a Ruiz si existía alguna posibilidad de retomar su relación sentimental con la influenciadora.

El caleño respondió con contundencia y entre risas dijo que no volvería con ella bajo ninguna circunstancia.

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Sin embargo, los internautas no perdonaron al creador de contenido, asegurando que se le nota dolido y que Katy ya no lo mira para nada.

Al mismo tiempo, muchos comentaron que La Blanquita se ve mejor y más feliz junto a su nueva pareja.

Katy salió el pasado 10 de mayo del programa en el que conoció a Naim y montó su primera historia junto a él, dejando claro que su vínculo no se quedó solo en un amor de reality.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado un noviazgo, se les ha visto juntos desde su salida, mientras Ruiz ha estado compartiendo historias en compañía de su hijo.

La historia entre ambos sigue generando comentarios divididos. Algunos aseguran que el comportamiento de Katy le da la razón a Deiby en la ruptura y que se salvó de seguir gastando su vida junto a una mujer que no lo valoraba.

Otros, en cambio, sostienen que Katy por fin encontró a un hombre que la hiciera feliz y que desde que se separó de Ruiz su vida empezó a cambiar para bien.

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¿Por qué fue el enfrentamiento público entre Deiby Ruiz y La Blanquita?

Recordemos que la polémica entre ambos comenzó por el monto de la manutención de su hijo y porque Deiby habría puesto la casa en la que vivieron a nombre de su madre y no de Cardona ni del niño.

Estos hechos generaron tensiones que se hicieron públicas y que terminaron por fracturar la relación.